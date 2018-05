Jefe campaña del PSOE en Alicante en 2011 asegura que rechazó financiación ilegal y PP dice que constata una trama

Gabriel Romero, quien fuera jefe de campaña del PSOE en las elecciones locales en Alicante en 2011, ha señalado este jueves en el Senado que recibió una oferta de un constructor para financiar ilegalmente la campaña electoral y que, sin embargo, fue declinada, por lo que no volvió a tener noticias de este supuesto corruptor. Para el PP la declaración de Romero "constata" que existía una "trama perfectamente orquestada".

A juicio del PP, el calado de lo que estudia la comisión de investigación de la financiación de los partidos en el Senado hace que barajen llamar a declarar el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Para Aznar la trama que se está investigando de presunta corrupción del PSPV "le toca muy de cerca" a Ábalos porque "es valenciano y máximo responsable del PSOE junto a Pedro Sánchez".

Asimismo, en la lista de comparecientes que podría citar la comisión figuran la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y exministra de Medio Ambiente, y los exministros socialistas Beatriz Corredor y Carmen Alborch. Además el que fuera ministro de Sanidad, Bernat Soria, acudirá la próxima semana en otra sesión centrada en la supuesta financiación ilegal del PSPV.

ALICANTE 2011

En la primera comparecencia de la mañana, el jefe de campaña del PSOE en Alicante en 2011 ha explicado que su equipo recibió una llamada de un empresario constructor que no se identificó pero él se "negó rotundamente".

"Sé que hablamos de cosas que tienen que ver con la corrupcion, y dije que la campaña de 2011 se iba a financiar como todas acorde a la ley de financiación de partidos", ha recalcado Romero, quien ha apuntado que desde el entorno del exdirigente del PSPV y exsenador Ángel Franco se lamentaron de que por ser "tan puros" el equipo socialista de Alicante perdiera financiación.

En su cara a cara con Romero, el titular del PP en la comisión, Luis Aznar, ha realizado una reflexión sobre este caso. "A nadie se le ocurre" anonimamente llamar a una campaña y ofrecer financiación ilegal sin que haya "un sistema preestablecido", ha señalado.

A juicio de Aznar, el relato de Romero "constata" que había una "trama perfectamente orquestada" para financiar campañas, aunque en el caso de Alicante en 2011 decidieron no utilizarla.

FACTURA PAGADA POR UN EMPRESARIO

Además, Romero ha explicado otro caso en el que un empresario ofreció merchandising para la campaña de los socialistas, un servicio que luego ofreció pagar el mismo. De nuevo, Romero se ha desmarcado de esta oferta, que dice que rechazó y ha asegurado no recordar al empresario ya que fue "uno de muchos" que ofrecieron servicios para la campaña.

"Me dijo eso, que las facturas del PP y PSOE las pagaba el mismo, no me dijo nada más. No volví a querer saber nada mas de ese empresario", ha asegurado, sin identificarlo. Ante esto Aznar ha recalcado que Romero estaba ratificando la trama que viene denunciando el PP en el Senado.

Ante la falta de nombres de los empresarios supuestamente corruptores, Aznar ha mantenido un rifirrafe con el exdirigente del PSOE en Alicante, al que ha acusado de practicar una cierta "desmemoria" y ha asegurado que no cree que Romero no recordara a los empresarios.

Romero ha apuntado que sin embargo, sí se conocen los empresarios que han pagado campañas al PP en la Comunidad Valenciana tal y como han confesado ante los tribunales, a lo que Aznar ha replicado que no le interesaba la financiación del PP sino la del PSOE. "Me acuerdo de quien hace las trampas al PP, pero no de quien me ofreció en persona a mi hacérselas al PSOE", ha dicho Aznar sobre lo explicado por el exjefe de campaña.

"PANDA DE AMIGOS" EN VALENCIA

En otra comparecencia de esta sesión centrada en el PSPV, la comisión ha escuchado a José Ramón Tiller, exdiputado autonómico valenciano y extrabajador de Crespo Gomar, empresa al que un auto judicial sitúa en el centro de una red de financiación del PSPV.

En todo momento Tiller se ha desmarcado de la supuesta trama y ha asegurado que le parece "extraño" que a la empresa de comunicación le adjudicaran importantes contratos y a la vez no se utilizara para reflotar la empresa, que terminó desapareciendo en 2011.

Por su parte, Aznar ha relacionado su vinculación al PSOE, donde ha ocupado distintos cargos, y sus trabajos para Crespo Gomar. Así, ha resumido que en Valencia entre el PSOE y esta empresa conformaban una "alegre panda" que controló las instituciones y los contratos.

"Durante una etapa, en la que tienen ustedes mecanismos de poder, se producen ayudas entre amigos, coincide que en esta época se produce una trama de facturas falsas y adjudicaciones del Gobierno de Zapatero a la empresa que está en el centro de la trama", ha reiterado.

Aznar ha concluido que Tiller ha sido testigo de excepción del "entorno" en el que se gestó "la mayor trama de financiación de un partido político", a lo que el compareciente ha contestado a modo de conclusión: "y yo sin enterarme".