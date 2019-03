Javier Maroto anuncia que irá como número uno del PP por Álava

"Aprovecho para decirle a mis compañeros y amigos de Álava que por supuesto, una vez más, voy a estar dando la batalla por lo que es mi tierra que es Vitoria, que es Álava", ha anunciado.

"Me he partido la cabeza y el alma en defender mi tierra, lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo siempre agrupando a la gente que formamos un proyecto en la Alcaldía de Vitoria", ha señalado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

"Si hoy nos dividimos podríamos darle un diputado a Bildu que no al PP", ha advertido Maroto, al tiempo que ha confirmado que será el 'uno' de la lista del PP en dicha provincia.

Así, el dirigente 'popular' no ha querido confirmar si Juan José Cortés, el padre de Mariluz, la niña desaparecida en 2008, también concurrirá en las listas del PP. "Vamos a dar a cada candidato la posibilidad de explicarse como he hecho yo en este momento, es importante que cada persona explique sus argumentos", ha zanjado.