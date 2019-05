Javier Lambán destaca que Rubalcaba "se ganó el respeto de toda la clase política de este país"

Lambán ha indicado, recordando al que fuera vicepresidente del Gobierno de España: "Ha muerto un amigo, un hombre al que he querido mucho, con el que he pasado muy buenos ratos, también alguno malo, y con el que he discutido y hablado de política, de libros, de literatura".

El también secretario general de los socialistas ha considerado que Pérez Rubalcaba le ha aconsejado siempre bien, ha afirmado muy afectado. "No sé que voy a hacer sin él, sinceramente no sé que voy a hacer porque a cada cosa, a cada asunto que yo creía que debía de consultar con alguien con más inteligencia y más sentido de la oportunidad que yo, cuando me ocurría eso recurría a él y lo llamaba".

Pérez Rubalcaba "pasará a la historia de este país, fue injusto que él no presidiera el Gobierno de España porque tenía méritos sobrados para hacerlo, su carrera política fue muy brillante". En este sentido, Lambán ha asegurado que " un día la historia le reconocerá el mérito principal en la derrota de ETA, se le reconocerá la reforma de la educación, se le reconocerá una tarea parlamentaria brillantísima".

El jefe del Ejecutivo aragonés y candidato a la reelección ha apuntado que el exvicepresidente "fue un gran secretario general del PSOE, se presentó a unas elecciones sabiendo que las iba a perder y eso demuestra hasta que punto estaba dispuesto a servir al PSOE y a España".

Para Lambán, Pérez Rubalcaba ha sido "una de las tres o cuatro mejores cabezas políticas que ha dado la democracia en España, y no solo lo voy a echar yo de menos sino el Partido Socialista; lo va a echar de menos España, nos vamos a acordar mucho de él", y ha deseado que "la tierra le sea leve y que su testimonio ilumine siempre nuestro camino".

Ha finalizado diciendo que "Alfredo se ganó lo que está el alcance de solo aquellos que acreditan sentir de Estado y amor a España, se ganó el respeto de toda la clase política de este país".