Política

http://www.teinteresa.es/politica/Javier-Fernandez-cooficialidad-tapadillo-asturianos_0_2008599230.html

Javier Fernández dice que la cooficialidad no puede aprobarse "de tapadillo" y que los asturianos decidirán

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, se ha referido este viernes, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias y a preguntas de Ciudadanos, que la cooficialidad de la lengua asturiana no es una cuestión que pueda aprobarse "de tapadillo". En ese sentido, ha explicado que no valdría que el Gobierno asturiano, del PSOE, impulsase hoy esa cooficialidad cuando no figuraba en su programa electoral.