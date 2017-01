Javier Fernández pide reflexión y lealtad al PSOE: "Si hacemos oposición unidos, gobernaremos unidos"

El presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, ha defendido este sábado que los meses que trascurrirán hasta el 39 Congreso del partido son necesarios para hacer una "reflexión" sobre el proyecto socialista y ha apelado a la lealtad de todos sus compañeros: "Si hacemos oposición unidos, gobernaremos unidos".

Fernández ha abierto así la reunión del Comité Federal del PSOE que pondrá fecha al próximo cónclave en el que los socialistas elegirán a su nueva dirección, los días 17 y 18 de junio, con una intervención en la que no ha escatimado adjetivos para definir la "dura y áspera pugna política" que ha vivido y vive el partido.

El también presidente de Asturias ha lamentado que los ciudadanos se alejen del PSOE por estos conflictos, por su "ombliguismo", y ha subrayado que lo quieren es que intenten "de verdad, no de manera impostada, sanar esa herida" que han creado "en la conciencia colectiva del partido".

Por eso, se ha dirigido a los futuros candidatos al 39 Congreso para pedirles "respeto entre ellos, a los procedimientos y al partido".





Contra quienes se creen "los guardianes de las esencias"

Fernández ha insistido en la lealtad, primero al partido, lo que supone "aceptar las decisiones que toman sus órganos de representación" de manera "demócratica". Así, ha vuelto a defender la abstención ante el PP pensando en el interés del país y ha sido muy duro contra quienes se han presentado como los "guardianes de las esencias" en esta crisis, presumiendo "pureza ideológica".

Pero tampoco ha ahorrado autocrítica al señalar que después de las elecciones del 26 de junio todos los dirigentes sabían "lo que había que hacer", es decir, dejar gobernar el PP, pero no cómo "ganar el congreso" después de tomar esa decisión.

A partir de aquí, se ha mostrado convencido de que el PSOE puede recuperar su fuerza, porque es "el único" partido que hoy tiene "un planteamiento alternativo a la derecha liberal, el nacionalismo identitario y el populismo".





La importancia de los acuerdos

Fernández ha subrayado que lo difícil no es hacer oposición, sino hacer de la oposición un espacio político que les haga "verosímiles" ante los ciudadanos como futuro partido de gobierno.

Y, para ello, ha defendido que el PSOE no puede olvidar su historia, de dónde viene, ni dejar de "reconocer" a sus dirigentes que "hicieron posible la idea ilustrada de la España moderna", y ha insistido en que tiene ahora que reflexionar para ofrecer respuestas a los ciudadanos.

De esta manera, ha respondido a quienes defienden que no es necesario un nuevo debate político, porque el PSOE ya lo hizo en la Conferencia Política de noviembre de 2103, subrayando que en estos tres años han pasado muchas cosas en España. Entonces, ha dicho, España no crecía al 3%, ni había emergido Podemos a la "izquierda" del PSOE, ni la crisis con Cataluña tenía la gravedad de ahora ni había ocurrido el Brexit.

Por eso, ha defendido que llevar el Congreso a junio no es "dilatar" el proceso y "olvidar" lo ocurrido en los últimos meses. Se trata ha dicho, de hacer "un debate profundo" en lugar de otro "de brocha gorda".





Crisis en Cataluña

Fernández ha dedicado unos minutos también a hablar sobre la crisis territorial en España, momento en el que ha advertido a sus compañeros de que el PSOE no puede "cerrar en falso" este debate y ha alertado sobre los pactos a los que se puede llegar con partidos que reclaman el derecho a decidir en las comunidades autónomas, en referencia a Podemos.

"En España nadie va a tener que elegir. Pero sí que hay que tener claro que es la ciudadanía y no la identidad la que debe vertebrar el núcleo de nuestra política. No se puede centralizar la identidad ni centralizar el poder y no pretendemos que los nacionalistas se sientan miembros de la nación española, pero sí que sean ciudadanos del Estado español", ha explicado.

También en referencia a Podemos, Fernández ha apostado por la moderación en la política, ya que considera que no hay que "ver al adversario como un enemigo porque así se renuncia al diálogo, al parlamento y a la política", de modo que ha instado a buscar el "equilibrio" entre cómo hacer frente a las "amenazas" y aprovechar las "oportunidades" para así buscar la "reputación como partido en la oposición y como partido de gobierno".

Para el presidente de la Gestora, fuera del "perímetro que forman el Estado social, la economía de mercado y la unidad descentralizada de España y Europa, no hay nada". "Hay quien quiere impugnarlo y creo que no deberíamos hacernos una enmienda a la totalidad a nosotros mismos", ha señalado.

El discurso de Fernández, que ha hablado sin papeles en el atril, ha sido seguido con mucha atención. Algunos miembros de Comité Federal tomaban notas de su intervención, que ha sido aplaudida en varias ocasiones, aunque no por todos. En las primeras filas se ha podido ver con gesto serio a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y las líderes del PSOE en Madrid, Sara Hernández, y Euskadi, Idoia Mendia, tres de las dirigentes que defienden que el Congreso debe ser en abril.





Reacciones de los dirigentes socialistas

Sobre esa fecha se han pronunciado varios dirigentes del PSOE a su llegada al Comité Federal del partido. El líder del PSOE extremeño y presidente de esta comunidad autónoma, Guillermo Fernández Vara, cree que el 17 y 18 de junio es una "buena fecha" para el Congreso que elegirá a la nueva dirección de la formación. Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha defendido que, más allá de calendarios, hay que definir un proyecto y un liderazgo claro que entienda la diversidad. Del otro lado, la secretaria general del PSOE balear y presidenta autonómica, Francina Armengol, ve un error que su partido celebre "tan tarde" su congreso cuando los del resto de formaciones serán antes y ha apostado por "hablar serenamente, discutir y votar" los dos proyectos que existen actualmente entre los socialistas. También el expresidente del Congreso y exlehendakari, Patxi López, ha lamentado la tardanza para celebrar el Congreso del partido.

López, que no ha descartado presentarse a las primarias, ha asegurado que le hubiera gustado que el Congreso hubiera celebrado antes para cerrar definitivamente la crisis desencadenada con la marcha obligada de Pedro Sánchez.

"Siempre he defendido que este proceso interno de primarias y de congreso deberíamos hacerlo cuanto antes porque tenemos que cerrar este capítulo para proyectarnos a la sociedad con un proyecto socialdemócrata que haga frente a la derecha en este país", ha remarcado. En esta misma línea, su compañera del PSE y líder de los socialistas vascos, Idoia Mendía, ve más adecuado que el Congreso se hubiera celebrado hacia el mes de abril y no en junio, porque el PSOE necesita "cuanto antes" un liderazgo "claro" frente al PP.

"Hay que poner fin a esta interinidad que no nos permite tener un discurso nítido que sea identificado por la militancia y los ciudadanos", ha alertado.