Javier Fernández no opina sobre la condena por fraude fiscal a Màxim Huerta "mientras no tenga información"

"Yo he estado toda la mañana con el premio, por lo tanto no tengo información, mientras no tenga información sobre un asunto así permítame que no opine", ha indicado Fernández después de indicar que no sabía nada sobre el tema.

"Acabamos de terminar con el jurado, hablando de otra cosa totalmente distinta y no conozco el tema, lo más prudente en mi caso es enterarme bien y luego pronunciarme. No al revés"", ha respondido Fernández a la prensa tras que le preguntarán en varias ocasiones sobre la situación de Màxim Huerta.

En concreto, Huerta fue condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. El titular de Cultura fue condenado a pagar 243.000 euros incluyendo recargos e intereses por los tres ejercicios fiscales, según ha informado El Confidencial.