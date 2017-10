Javier Esparza (UPN) traslada a Mariano Rajoy su apoyo a la aplicación del artículo 155

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha hablado esta tarde por teléfono con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para trasladarle su apoyo a la aplicación del artículo 155 y a las medidas que ha aprobado este sábado el Consejo de Ministros.

En la conversación, Esparza le ha comunicado a Rajoy el voto afirmativo del senador de UPN, Pachi Yanguas, en el pleno que está previsto que se celebre el próximo viernes, según ha informado UPN en un comunicado.

Para el presidente de UPN, "los independentistas se han saltado las leyes y el orden constitucional de manera permanente y no han aceptado dar un paso atrás en su hoja de ruta secesionista". Ante esta situación, "que está generando una dolorosa ruptura de la convivencia, además de graves consecuencias económicas no solo en Cataluña, sino en el conjunto nacional", Esparza considera que al Gobierno presidido por Mariano Rajoy "no le ha quedado otra opción".

En ese sentido, el presidente regionalista se ha congratulado del apoyo del PSOE y de Ciudadanos, ya que ha considerado que "ante la gravedad de la situación que vive nuestro país, es fundamental que el Gobierno cuente con el mayor respaldo político posible".

Por último, Javier Esparza ha querido enviar un mensaje de "solidaridad" a todos los catalanes y a las personas que están viviendo en Cataluña y no son independentistas y les ha recordado "que cuentan con el cariño y el respaldo de los navarros y de los españoles".