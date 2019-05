Javier Esparza: "La sociedad navarra ha dicho que Navarra Suma debe encabezar" el Gobierno foral

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha considerado una "magnifica noticia" que su candidatura haya obtenido 20 escaños, después de que la Junta Electoral Provincial haya finalizado este miércoles el escrutinio de las elecciones al Parlamento navarro, y que ha definido como "el broche de oro a un gran resultado para Navarra Suma".

Un escaño que la plataforma formada por UPN, PP y Ciudadanos ha conseguido en detrimento de EH Bildu que se ha quedado finalmente con siete parlamentarios.

En declaraciones a Europa Press, Javier Esparza ha manifestado que los resultados electorales "consolidan una gran victoria y un mensaje muy claro: la sociedad navarra ha dicho que Navarra Suma debe encabezar este Gobierno".

Esparza ha agradecido el apoyo a los "miles de navarros que nos han dado su confianza" y ha destacado que Navarra Suma "gana en número de escaños al cuatripartito junto" ya que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra suman, tras el recuento oficial, 19 parlamentarios. "La sociedad navarra ha dicho alto y claro que lo que quiere es un gobierno donde no haya nacionalismo ni populismo, no quiere un gobierno donde estén quienes formaron parte del cuatripartito, y eso es lo que vamos a defender", ha remarcado.

Javier Esparza ha resaltado que va a intentar "liderar un gobierno constitucionalista en esta tierra que gobierne para el conjunto de los ciudadanos, que se centre en los importante, en los problemas y necesidades de los ciudadanos, y se olvide de cuestiones identitarias y debates estériles que lo único que hacen es romper la convivencia".

Para el candidato, los resultados electorales "consolidan una gran victoria y un mensaje muy claro: la sociedad navarra ha dicho que Navarra Suma debe encabezar este Gobierno". Al respecto ha apuntado que "si Pedro Sánchez, con el 28% de voto, está legitimado para liderar España, Javier Esparza, con más del 36%, está más legitimado para ser presidente de la Comunidad foral".

Preguntado por la voluntad de la secretaria general del PSN, María Chivite, de construir un gobierno "de progreso", Esparza ha contestado que "no hay un gobierno de progreso, sería un gobierno de la mano de EH Bildu, de la mano del nacionalismo vasco, un gobierno en contra de lo que han dicho los ciudadanos".

"La señora Chivite está diciendo que no va a pactar con Bildu. No puede formar gobierno sin la abstención de Bildu, y la abstención de Bildu no va a ser gratis", ha subrayado. "Si se juntan las formaciones del cuatripartito y el PSN tiene 30 parlamentarios y gobernarán navarra, pero que digan las cosas como son, que no nos cuente que no quiere pactar con EH Bildu", ha reclamado Esparza que ha asegurado que "en ese pentapartito quien va a mandar es el nacionalismo vasco"

"El cuatripartito ha pasado de tener 26 parlamentarios a tener 19", ha indicado Esparza que ha destacado que "el mensaje claro y rotundo del conjunto de los navarros" es que "aquellos que estábamos en la oposición pasemos a gobernar Navarra".