La hija de Jáuregui destaca la importancia de que los presos de ETA reconozcan "el daño inaceptable causado"

María Jáuregui, hija del que fuera Gobernador Civil de Guipúzcoa asesinado por ETA en el año 2000, el socialista Juan María Jáuregui, ha destacado la importancia de que los reclusos de la banda terrorista reconozcan que "el daño causado es inaceptable". A su juicio, "hay que empezar por esa reflexión" que da, además, "ventajas para la reinserción" social, a la cual también "es más fácil si estás a lado de casa", en alusión al acercamiento de estos reclusos.

Asimismo, ha sostenido que los actos de recibimiento a expresos de ETA deben hacerse "en el ámbito privado", por que "las víctimas de ETA se pueden sentir dolidas".

Sobre este tema, Peru del Hoyo, hijo del preso de ETA Kepa del Hoyo, fallecido como consecuencia de una dolencia cardiaca en prisión, ha sostenido que "no son enaltecimiento del terrorismo", sino que "se les hace homenajes porque son personas" que "han cumplido su condena". "Esa persona no es que sea inocente, pero ha cumplido su condena, trabajará y la tendrás que ver", ha apuntado, para añadir que se trata de "la acogida a un familiar, a un amigo porque por fin puedes verle libre".

Jáuregui y Del Hoyo han participado este sábado en el Palacio Miramar de San Sebastián en la primera mesa redonda del encuentro 'Hitzorduak' del Foro Social Permanente titulado "Escuchar para construir la convivencia: testimonios de víctimas de diferentes violencias".

La jornada ha contado con presencia, entre otros, de las socialistas Rafaela Romero y Petri Romero, el concejal de Derechos Humanos del Ayuntamiento donostiarra, el jeltzale Juan Ramón Viles, la abogada Jone Goirizelaia, el dirigente de Sortu Rufi Etxeberria, la parlamentaria vasca Pili Zabala, así como una amplia representación de EH Bildu con, entre otros, su candidato a diputado general de Guipúzcoa y exalcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, el parlamentario Julen Arzuaga y la edil donostiarra Amaia Almirall.

En su intervención, la hija de Juan María Jáuregui ha recordado el asesinato de su padre cuando tenía 19 años, aunque desde los 14, cuando le nombraron Gobernador Civil y le pusieron escolta, ya supo que "podía ser objetivo" de la banda terrorista.

Visiblemente emocionada, ha recordado que su grupo de amigos "son de la izquierda abertzale", pero "siempre les he tenido junto a mí". En este sentido, ha señalado que pese a la "rabia, la impotencia", el "no entender nada" y con "muchas preguntas en la cabeza", vas "superando lo que ocurrió", algo a lo que ayudó también "el respaldo por parte de la sociedad".

SIN ODIO

"Nunca he sentido odio, porque no lleva a ninguna parte, ni pasión por la venganza", ha confesado, algo a lo que ha apuntado tal vez ha contribuido la defensa de los derechos humanos que se le inculcó en casa.

Jáuregui ha incidido en la importancia de reconocer que "lo ocurrido ha estado mal" y en eso "hay que estar de acuerdo todos", no solo en lo referente a ETA, sino también a "torturas, otro terrorismo, el del Estado", que "también tienen otro tipo de responsabilidad".

Además, ha apuntado que algunos presos de la banda terrorista han realizado "un proceso de autocrítica, entraron en Nanclares y han podido estar cerca de sus casa para iniciar vías de reinserción social, como los que participaron en la muerte de mi padre".

A su juicio, "hay que pedir perdón a toda la sociedad y también reconocer que ha existido el GAL". De este modo, ha señalado que "ETA ha pedido perdón, aunque no a todas las víctimas" y, por ello, quizá tiene "más importancia la reflexión y la autocrítica que puede hacer cada preso", algo que "sería muy positivo para la sociedad" y con lo que "ganaríamos todos".

Asimismo, se ha mostrado partidaria de las "segundas oportunidades" y ha defendido que uno de los objetivos de las prisiones debería de ser "la reinserción social y cada uno debería hacer una reflexión sobre lo que ha hecho", porque "matar a alguien por pensar diferente está mal, da igual quien lo haga".

También ha defendido que la memoria "no puede ser selectiva", sino que debe de ser "inclusiva" y, a la hora de reivindicar los Derechos Humanos, "hay que reivindicar los de todas las personas", así como "deslegitimar" la violencia. "Los derechos Humanos y la dignidad de las personas están por encima de todo", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que "el odio y la crispación no sirven para nada".

En este contexto, se ha mostrado partidaria del acercamiento de presos de ETA, porque, a su juicio, sus familiares "no tienen que pagar esa doble condena" y los reclusos "tienen derecho a estar cerca de sus casas". Además, también ha criticado "el uso político" de las víctimas de ETA que "no ayuda a nada".

Jáuregui ha puesto en valor los "pasos" dados a favor de la memoria histórica desde algunos ayuntamientos vascos, "ejemplos modélicos", así como el trabajo realizado en materia de convivencia "fuera de los medios", porque es "muy importante".

Además, ha abogado por "tender puentes entre todos", para lo cual "es muy importante la empatía, escucharnos unos a otros y el respeto por encima de ideologías", porque así "conseguiremos salir adelante".

Por su parte, Peru del Hoyo ha explicado que desde pequeño tuvo a su padre en prisión, algo que al principio "no entendía" y que "ha condicionado y limitado" su vida. También ha relatado que "siempre ha estado atendido por psicólogos" y, cuando falleció su padre, en julio de 2017 en la prisión de Badajoz de una afección cardiaca, experimentó un tiempo "muy duro", a lo que ha añadido que escuchar los testimonios de otros familiares de presos de ETA fue "muy bonito", porque le sirvió para "ver que el dolor es el mismo aunque los casos sean diferentes".

También ha responsabilizado de la muerte de su padre a que "no tuvo las prestaciones sanitarias necesarias" durante sus 19 años en prisión. A su juicio, las cárceles "no existen para la reinserción social", porque "no es una solución, es un castigo" que "rompe totalmente con la posibilidad de reinsertarse".

En este sentido, Jáuregui ha opinado que, aunque puede que "no sean los mejores", ha habido "mecanismos" para la reinserción y "algunos se han aprovechado y están hoy en la calle".

Por otra parte, Del Hoyo ha destacado que hay una "gran ignorancia" entre la clase política sobre la situación de los familiares de presos de ETA, a los que "no se considera víctimas". "Creo que, si hablaran conmigo, se darían cuenta que lo somos, no se puede negar", ha señalado.

Finalmente, ha opinado que escuchar a "otras víctimas" como a la hija de Jáuregui le "ayuda" porque sirve para ver que "vamos hacia adelante". "Es el camino a seguir", ha concluido.