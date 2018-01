Jarabo (Podemos) quiere ser "optimista" con el Régimen Especial de Baleares, pero dice ser "escéptico"

Así se ha expresado Jarabo en una rueda de prensa en el Parlamento balear en la que ha deseado que "no pase como siempre y al final no se apruebe" o "pueda quedar un REB demasiado reducido en la mejora de la financiación". "No nos fiamos del ministro Montoro", ha apostillado.

En concreto, Jarabo ha acusado al titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, de tener "un récord de promesas electorales incumplidas" y ha recordado que fue reprobado en el Congreso. Además, "hizo una amnistía fiscal que se ha declarado inconstitucional". "Entendemos que no debería continuar, debería dimitir, pero parece que no lo hará", ha declarado el portavoz de Podemos.

Jarabo ha reiterado su apoyo a un "frente común" para avanzar hacia la aprobación del REB y ha expresado que esperan que el primer borrador llegue dentro del plazo marcado. Además, ha avanzado que las negociaciones serán "tensas y complicadas".

Por otro lado, respecto a la reducción de 67 millones de euros en la aportación del Estado a Baleares, Jarabo ha advertido que no se ha prorrogado el impuesto de patrimonio, que recaudó 71 millones de euros en Baleares, el año pasado, por lo que ha afirmado que se deben sumar estos 71 millones a los 67 que Baleares dejará de recibir.

Finalmente, Jarabo ha pedido al ministro de Hacienda que "reconozca" durante estos meses de negociación del REB el trabajo del Gobierno autonómico y los Consejos Insulares cumpliendo la regla de gasto.

"La regla de gasto que impone Montoro tiene una lógica muy clara, o haces política conservadora o te hacen esta política con la intervención de las cuentas desde Madrid", ha concluido el portavoz.

TRABAJO PARLAMENTARIO

Por otro lado, Jarabo ha resumido las tareas parlamentarias para 2018, entre las que ha destacado la Ley de Vivienda, que será "la fundamental" hasta el final de la legislatura; la ley de cambio climático, que ha calificado como "ambiciosa"; la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Consultas y el decreto de posidonia.

Además, ha celebrado que se pondrá en marcha la Oficina Anticorrupción, que confía que sirva para "disuadir antes de que se tengan que perseguir posibles delitos". Según ha confirmado el portavoz de Podemos, la Oficina estará ubicada en un despacho en el Parlamento regional de forma provisional hasta que disponga "de un lugar más discreto para poder atender denuncias".