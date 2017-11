El economista catalán Jaime Gil Aluja cree que la quiebra social en Cataluña es "irrecuperable"

El economista catalán, que nació en Reus en 1936 y que tiene en su haber numerosas distinciones nacionales e internacionales, ha sido nombrado este martes Doctor Honoris Causa por la Universidad de Extremadura (UEx) a propuesta de la Facultad de Empresa, Turismo y Finanzas.

Gil Aluja, que también pertenece a once academias científicas y que ha sido investido Doctor Honoris Causa por veintinueve universidades de todo el mundo, cree que todo el proceso independentista "ha dividido la sociedad catalana en dos grupos", y ha puesto como ejemplo su propia circunstancia, ya que tiene un grupo de amigos que desde hace 65 años se reunían una vez al mes para comer y ahora llevan "cuatro meses" sin comer juntos.

"Sesenta y cinco años, compañeros que nos conocemos desde los diez años. ¿Cómo puede ser eso?. ¿Qué ha pasado?", se pregunta el economista considerado como el padre de la 'Teoría de la incertidumbre'. Para él, la clave está en el mal uso que se ha hecho de las nuevas tecnologías que han provocado "un daño enorme a la sociedad", porque ya no hay compromisos personales, "miradas directas", sino que el uso de los móviles ha desbordado los límites de las relaciones personales.

EXCESO DE DATOS

El título de la conferencia que ha pronunciado en el acto de su investidura en Cáceres es 'La escisión de territorios ¿y después qué?: dataísmo y secesión', y en ella advierte de los peligros de una mala deriva tecnológica cuando ésta se usa de forma inadecuada y del "inmenso flujo universal de datos" y la utilización e estos en la búsqueda de justificación de unos resultados previamente establecidos que es, a su juicio, lo que ha pasado en el proceso independentista catalán.

"Una parte importante de los problemas que sufrimos en Cataluña es consecuencia de la soledad de la gente porque el ir juntos pensando de una manera distinta pero solidaria se rompe a través de la soledad de los móviles porque la gente y los jóvenes van por la calle tecleando este artilugio maléfico y no se hablan ni se ríen", ha subrayado, al tiempo que defiende el papel que juegan las nuevas tecnologías pero siempre adecuadas al servicio del hombre y "no al revés".

Tal y como ha defendido en su conferencia, Gil Aluja cree que, en el proceso independentista, ha habido "una minoría muy activa dispuesta desde el principio a mentir y a situarse fuera de la legalidad" que ha realizado "un pertinaz adoctrinamiento" de los jóvenes en las escuelas y han conseguido crear un "absurdo clima en el que se impide pensar" y en el que solo se aceptan "etiquetas" en forma de mensajes en las redes sociales que son "ingenuamente asumidas como verdades por mentes sencillas y limpias".

Por eso considera que en este momento "difícil" que está pasando el país, "se debe respetar la verdad", y la legalidad porque "la sociedad tiene unos límites que nos hemos fijado nosotros mismos, y cuando se traspasan las leyes ya no hay marcha atrás", ha dicho. "Si no nos gustan las leyes podemos cambiarlas entre todos, pero no se pueden transgredir", ha aseverado.

MOMENTO CLAVE PARA LA ECONOMÍA

En cuanto al daño económico, Gil Aluja ha explicado que la economía tiene un ciclo que es de recuperación, expansión, crisis, recesión y depresión y el momento "clave" para hacer cosas es cuando se pasa de la depresión a la recuperación, es decir, el lugar donde se encuentra la economía española.

"Estamos en el inicio de la recuperación y es el momento de ayudar al sistema económico a avanzar", ha dicho el economista, que considera que las consecuencias del proceso independentista como la fuga de empresas de Cataluña o el boicot a los productos catalanes es "un daño muy importante" al desarrollo económico de Cataluña y que costará recuperar.

En la explicación de su propia teoría económica, auspiciada por más de 200 trabajos científicos publicados y alrededor de 30 libros, Jaime Gil Aluja defiende que en la economía y en la sociedad, hay "grados" en la verdad y en la falsedad de las teorías, porque todo depende de con qué se compare, de manera que según la simultaneidad gradual, todo puede ser verdadero y falso si se asigna un nivel a la verdad y la falsedad.

"Por ejemplo, una persona que mide un metro setenta puede ser baja en relación con un jugador de la NBA pero alta si se la compara con una mujer africana que mide poco más de un metro", ha señalado el recién investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Extremadura.

Respecto a su investidura como Doctor Honoris Causa por la UEx, Gil Aluja ha señalado que es "un honor" que se haya pensado en él para integrarlo en el claustro de esta universidad con la que lleva varios en contacto por razones académicas y de amistad de alguno de sus miembros.

"Me enorgullece estar aquí con ustedes porque nuestra misión es de servicio a la sociedad española desde cualquiera de los rincones de España, desde Cataluña, Galicia, el País Vasco o Andalucía, porque solo uniendo esfuerzos conseguiremos que nuestra España sea un país más querido y respetado y que los españoles podamos vivir en un ambiente en el que impere la justicia, la solidaridad y la prosperidad", ha dicho.

En la ceremonia de investidura, que ha estado presidida por el rector de la UEx, Segundo Píriz, y a la que ha asistido la consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha actuado como padrino el profesor de la UEx, Ricardo Hernández Mogollón, quien ha indicado que es "un honor" para la universidad extremeña contar con Jaime Gil Aluja porque, además de sus conocimientos económicos, "tiene una gran preocupación por la realidad y por la sociedad en la que vive".