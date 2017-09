RAJOY JUSTIFICA SU RECURSO A LA LEY VASCA DE VÍCTIMAS POR QUE INCURRIÓ EN TERRENO PENAL

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó este martes el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional contra la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de violencia política entre 1978 y 1999 aprobada por el Parlamento vasco explicando que entraba en terreno penal y que es competencia de los tribunales.

En una pregunta a Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el portavoz del PNV Jokin Bildarratz comenzó ejemplificando su petición en varios casos personales de víctimas de “uso ilegítimo de la violencia policial” que nunca serán reconocidas como tales, pues sus casos ya han prescrito.

Recordó que el PP vasco también aprobó la ley, que un decreto anterior del Gobierno vasco dio respuesta a 174 víctimas y “no ha generado ningún problema sino todo lo contrario”. Por ello, preguntó a Rajoy si piensa que esas pesonas deben ser reconocidas o no, como a su juicio da a entender su recurso ante el Constitucional, “dejando desamparadas a víctimas que sufren lo indecible”.

Rajoy le contestó que el Gobierno sólo ha recurrido parcialmente la ley y después de haber intentado llegar a un acuerdo con el vasco en la comisión bilateral de negociación, por lo que supone que si no hubo consenso todos tuvieron parte de responsabilidad. Y recordó que también en el Parlamento vasco algunos expertos indicaron posibles problemas de inconstitucionalidad, al igual que el Consejo de Estado y varios ministerios.

Según argumentó, la única pega a esa ley es que dispone una comisión de evaluación a la que se otorga la potestad de reconocer a una persona como víctima de una violación de derechos humanos, y esto presupone que hubo un culpable, algo que sólo puede dictaminar un juez en un proceso judicial con garantías.

Bildarratz repuso que la ley está recurrida en su totalidad, aunque sólo se hayan suspendido cautelarmente seis artículos tras el recurso del Gobierno, y que la ONU tiene establecido que una víctima puede ser reconocida como tal con independencia de si el verdugo ha sido condenado o no puede ser perseguido.

En su opinión, “no es preciso un proceso penal, sino administrativo”, y si la vía penal está abierta la ley vasca marca que la comisión de evaluación se abstendrá de intervenir. Y terminó pidiendo a Rajoy: “Si la competencia es suya, háganlo, pero a personas que han sufrido lo indecible, ayúdenles”.

Rajoy, en su segundo turno, mantuvo que hay temas cuya competencia está reservada al Estado, porque “la unidad de regulación hay que preservarla”, y las garantías jurídicas también. Por eso, explicó, con tantos derechos que proteger, su Gobierno consideró necesario hacer que se pronuncie el TC.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso