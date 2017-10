RAJOY JUSTIFICA LOS VETOS A LAS LEYES DE LA OPOSICIÓN PARA EVITAR QUE AUMENTE EL DÉFICIT EN 30.000 MILLONES

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó este miércoles los vetos del Ejecutivo a las iniciativas parlamentarias de la oposición porque su aplicación supondrían un incremento de tres puntos de déficit, que se traduce en 30.000 millones de euros.

En la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, Rajoy respondió así ante el reproche de la portavoz del PSOE, Margarita Robles, por falta de dinamismo en la Cámara Baja y por los vetos del Gobierno a las iniciativas de la oposición, ya que sólo se han aprobado dos leyes en lo que va de legislatura.

Robles le trasladó a Rajoy que para el PSOE es “esencial el control de la actividad de su Gobierno, porque hacer oposición también es labor de Estado”.

En este sentido, Rajoy coincidió con Robles en que la política española vive “momentos difíciles”, pero no en que al Congreso “le falte dinamismo”.

A este respecto, el presidente detalló que en los casi 12 meses de legislatura se han aprobado dos leyes t remitido nueve proyectos de ley y 19 reales decreto de los que 18 han sido convalidados. Pero insistió en que no vetan, sino que esa función es “algo que figura como derecho del Gobierno para que se pueda controlar el presupuesto”, lo que llevó a Rajoy a decir que, en el supuesto de que se hubieran aprobado todas las iniciativas “muy loables” de la oposición, se hubiera incrementado el déficit en tres puntos, es decir en 30.000 millones de euros.

Por último, Rajoy dijo que la función del Gobierno es “gobernar, que no es poco”, pero que tampoco está escrito en ningún sitio que un Parlamento sea más dinámico porque “apruebe más leyes”, ya que en algunos momentos “es mejor que haya menos normativa y libertad para agentes económicos y sociales.”

La portavoz socialista, que avanzó que quieren que en esta legislatura la reforma constitucional sea un aspecto fundamental, dijo que el Congreso “sólo ha aprobado dos leyes, mire usted qué vergüenza".

