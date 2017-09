CATALÁ: "LA JUSTICIA ESTÁ HACIENDO UN SERVICIO EXTRAORDINARIO A ESPAÑA"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó este sábado el “servicio extraordinario” que está llevando a cabo la Justicia ante el desafío soberanista en Cataluña , frente a los que “atentan” contra la Constitución y la convivencia. Aseveró que “la Justicia hoy, estos días, está haciendo un servicio extraordinario a España, a la democracia y a nuestra Constitución”.





Así lo dijo en su participación en la XXIII reunión intermunicipal que los populares celebran en Zaragoza, donde expresó su “reconocimiento a la labor que hacen cada día todos los profesionales de la Justicia”. “Muy especialmente”, dijo, para los jueces, fiscales y todos los que participan en la lucha contra el terrorismo, en particular el yihadista; y “en la lucha por la unidad de España, en la defensa de la Constitución”.

“Creo que estos días, quienes, entre otros, están dado un ejemplo de cumplimento de sus obligaciones y de servicio a la Constitución, son los jueces, y fiscales, y aquellos que están protegiendo los derechos de todos en las acciones que les corresponde”.

En este sentido, citó que ayer mismo la Fiscalía General del Estado y la de Cataluña, en cumplimiento de sus funciones, presentaron las querellas “contra aquellos que están atentando contra nuestro régimen de convivencia, contra nuestra Constitución, contra aquellos que no creen en la democracia, contra aquellos que pretender imponer la voluntad de las minorías radicales frente a la mayoría de los ciudadanos”.

CORRUPCIÓN

Por otra parte, abordó la lucha contra la corrupción y dijo que el PP va a estar “comprometido hasta arriba en la lucha contra la corrupción” para “cerrar todos los espacios para que no haya impunidad” ante los corruptos.

Y recordó que, por impulso del PP, se reformó el Código Penal “en exclusiva, porque los demás no lo apoyaron,” para controlar el sistema financiación de partidos. Señaló que estas medidas de transparencia y para “castigar con más firmeza a los corruptos”, “no lo ha hecho ninguno de los de la nueva política que se atribuyen, asimismo, ser los luchadores de la corrupción”.

De su Ministerio, anunció que “dentro de pocos días” se anunciará la creación de 89 juzgados en toda España y negó que se vayan a clausurar oficinas de registro. “Bien claro y con toda firmeza: no vamos a proponer en absoluto la supresión de oficinas de los registro de la propiedad, tampoco de las notarías, y mucho menos, del registro civil”, aseveró.

