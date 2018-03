EL PSOE PIDE UN DEBATE JURÍDICO Y DE POLÍTICA CRIMINAL” Y QUE NO SE USEN "ELECTORALMENTE LOS SENTIMIENTOS”

Google Plus

El PSOE espera que el debate parlamentario sobre la prisión permanente revisable se desarrolle en términos “jurídicos” y de “política criminal”, y que los partidos no utilicen “electoralmente los sentimientos de quienes están sufriendo”.



Así lo trasladó la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, en los pasillos del Congreso antes de que comenzara el Pleno que aborda este jueves la figura de la prisión permanente revisable que incorporó el Gobierno en la reforma del Código Penal de 2013. Durante este debate, en la tribuna estarán los padres de Diana Querr y Mari Luz Cortés, y la tía de Yeremy Vargas, familiares de niños y jóvenes asesinados o desaparecidos que han lanzado una campaña popular exigiendo que no se derogue la prisión permanente revisable como defienden algunos partidos como el PSOE.

Robles insistió en que se trata de una “cuestión jurídica” y manifestó que “no se trata de acudir a los sentimientos de las personas” porque “el dolor lo compartimos todos”, pero “este es un debate jurídico, sobre todo de política, de política criminal”.

La portavoz del PSOE en el Congreso aseguró que estas familias saben que tienen “todo el respeto y todo el cariño” del PSOE pero que la prisión permanente revisable “es una cuestión de política criminal, jurídica y en ningún caso pone de relieve ningún tipo de abandono a las víctimas, todo lo contrario”.

Robles subrayó que el PSOE “siempre” estará con las víctimas porque “su dolor es nuestro dolor” y, por ello, quiso que el debate se haga desde la “responsabilidad, objetividad y que no se quiera utilizar electoralmente los sentimiento de quienes están sufriendo”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso