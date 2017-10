CATALUÑA. EL PSOE NO VE “BASE JURÍDICA” PARA EL 155 SI SE CONVOCAN ELECCIONES Y LO ENMENDARÁ EN CUALQUIER CASO

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, considera que si el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, convoca elecciones ordinarias, “no hay base jurídica” para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a la que en cualquier caso el Grupo Socialista presentará enmiendas parciales en la comisión del Senado.

Lastra compareció ante los periodistas tras celebrarse en la Cámara Alta la reunión semanal del Grupo Parlamentario Socialista por esta “semana histórica” donde el Senado va a tener tanta repercusión. Según dijo, el grupo mostró un “cierre de filas total” con la posición de la dirección del partido.

La número dos del PSOE insistió en conminar a Puigdemont a que vuelva a la legalidad y convoque elecciones, “con lo que se paralizaría el artículo 155”, una petición en la que aseguró que están tanto el PSOE como el PSC sin discrepancias entre ambos.

A este respecto, no polemizó con el mensaje que se ha trasladado hoy desde el Gobierno de que haría falta algo más que esa convocatoria para detener la intervención de las instituciones catalanas.

Lastra se aferró a que la misma vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que esa condición sería suficiente para frenar la aplicación del artículo 155, ironizando: “A no ser que ahora haya más portavoces del Gobierno en este tema que la vicepresidenta”, a la sazón también ministra de Administraciones Públicas. Además, recordó que el propio acuerdo del Consejo de Ministros para aplicar el 155 “contempla esta posibilidad”.

Aunque no haya convocatoria electoral, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, quien compareció junto a Lastra, aseguró que el grupo ha pedido asesoría jurídica y está “valorando presentar enmiendas” al acuerdo del Consejo, para tratar de conseguir en el debate parlamentario, que para él “no es un mero trámite”, lo que no logró en la negociación con Moncloa de dicho acuerdo.

Gil no quiso avanzar nada de las enmiendas, alegando que primero quiere asegurarse de que tiene “soporte legal” para presentarlas, porque no se puede “dar ningún paso en falso”, pero aseguró que “sí va a haberlas”. Finalmente, sobre la petición del PdeCat a la Mesa del Senado de habilitar el miércoles para que acudiera Puigdemont, que fue rechazada, el portavoz socialista reveló que “no ha habido votación”. Gracias a eso, no tuvo que aclarar qué votó el PSOE después de haber pedido máxima flexibilidad para recibir al presidente catalán y “que se haga lo imposible” para que venga, algo en lo que insistió esta tarde.

