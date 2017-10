CATALUÑA. JUNQUERAS, TRAS EL REQUERIMIENTO A PUIGDEMONT: “HAREMOS TODO LO POSIBLE PARA CONSEGUIR” LA INDEPENDENCIA

El vicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, subrayó este miércoles que el Govern hará "todo lo posible para conseguir" la independencia de Cataluña, aunque el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, haya iniciado el camino para la aplicación del artículo 155 de la Constitución y haya requerido a Carles Puigdemont para que aclare si ha proclamado la independencia.

“Lo podrían haber hecho mejor, pero entiendo que es su posición”, indicó Junqueras en una entrevista en Radio TeleTaxi, recogida por Servimedia, minutos después de que Rajoy realizara una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.

Manifestó que el Gobierno central “no se ha movido” en su actitud para frenar el proceso secesionista impulsado por la Generalitat y opinó que habría sido “ingenuo” pensar que lo pudiera hacer hoy.

Lo importante, argumentó Junqueras, “es que nosotros -los independentistas- ejerzamos nuestras responsabilidades lo mejor posible y el día en el que los ciudadanos crean que no lo hemos hecho bien, elegirán a otro, y espero que el siguiente lo haga mejor que yo”.

Así las cosas, sostuvo que la Generalitat hará “todo lo posible” para declarar la independencia de Cataluña, después de que Puigdemont asumiera este martes el “mandato” del referéndum ilegal del 1-O, para después decir que suspende los efectos de la independencia para que el Estado se avenga a negociar.

Confió en que el presidente del Gobierno no utilice el artículo 155 para otorgarse la competencia de convocar elecciones en Cataluña, porque “lo importante ahora es trabajar y no hacer elecciones”. “Es más importante y urgente aprovechar el tiempo para trabajar lo mejor posible”, remachó.

Según informaron a Servimedia fuentes de la Generalitat, este miércoles no darán ningún tipo de respuesta institucional al requerimiento de Rajoy a Puigdemont, porque quieren valorar con tranquilidad la comparecencia de esta tarde del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, prevista a partir de las 16.00 horas.

