CATALUÑA. JUNQUERAS Y LOS 'JORDIS' REPROCHAN AL JUEZ LLARENA “FALTA DE OBJETIVIDAD” Y ESGRIMEN QUE VULNERA LA “LIBERTAD IDEOLÓGICA”

El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, reprocharon este lunes al juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del `procés´, Pablo Llarena, “falta de objetividad” a la hora de investigar lo sucedido en torno al referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia, esgrimiendo, además, que este proceso judicial vulnera “la libertad ideológica”.



Los tres estaban citados este lunes en el Supremo para la declaración indagatoria en la que les fue entregado en mano el auto de procesamiento y tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre su contenido.

Los líderes secesionistas defendieron su derecho a mantener el ideario independentista y su posibilidad, como políticos, de luchar “por cambiar las cosas”. Insistieron en que esta causa judicial viola los derechos de los representantes públicos y apelaron a la política como único instrumento válido para solucionar el conflicto en Cataluña.

Oriol Junqueras negó ante el juez haber cometido delito alguno durante el `procés´, en el curso de la declaración indagatoria, que en su caso se prolongó por espacio de 40 minutos. Acusado de presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, afirmó tajante que “convocar un referéndum no es delito”.

Tras él, Sànchez y Cuixart también reprocharon al juez “falta de objetividad” y de pruebas claras en su contra. Sànchez fue el más duro al reconvenirle. El juez Llarena le respondió que cualquier percepción de parcialidad que pueda tener el investigado “puede ser recurrida por su abogados ante la Sala de Apelaciones”, una invitación que también hizo a Junqueras.

Sobre sus idas y venidas en relación con su renuncia a la política, Sànchez explicó ante el magistrado que a lo largo de la investigación se ha sentido “confuso” con los mensajes que le ha ido enviado el juez, quien pese a su ofrecimiento de renunciar a la política para soslayar el riesgo de reiteración delictiva le ha mantenido en prisión.

Sànchez declaró por espacio de una hora y cuarto, durante la que recordó al juez la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU a favor de sus derechos políticos. El candidato a la investidura por JxCat aseguró también que a lo largo del `procés´ “siempre ha habido contactos con el Gobierno (de la Generalitat) y especialmente con el consejero de Interior (Joaquim Forn)”, en relación con las movilizaciones que convocaba ANC.

Al inicio de su declaración, Junqueras comunicó al magistrado que no iba a responder mas que a su abogado, por lo que ni la Fiscalía, representada por Javier Zaragoza, ni la acusación popular ejercida por VOX, ni las defensas fueron autorizadas a formular pregunta alguna.

CAUSA COLECTIVA

La defensa de Junqueras insistió en que el vicepresidente no ha incurrido en delito alguno y que los hechos que se le atribuyen en el auto de procesamiento no se sustentan en datos racionales. A preguntas de su abogado, el que fuera número dos del Gobierno de la Generalitat dijo, según fuentes presentes en la declaración, que “convocar un referéndum no es delito” y defendió que la causa que investiga el Supremo no es individual, sino que va contra toda una colectividad de personas con un mismo perfil ideológico.

Junqueras se desmarcó de cualquier tipo de acción violenta que se hubiera podido producir durante el `procés´ y reafirmó que cree “en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia”.

En relación con el delito de malversación de fondos públicos que le atribuye el juez Llarena, el exvicepresidente insistió en que “no se ha dedicado un solo euro del presupuesto (de la Generalitat) al proceso”. Se da la circunstancia de que tras la negativa del tribunal alemán a entregar a Carles Puigdemont para que pueda ser investigado por rebelión, ahora se está evaluando si se autoriza su entrega por el delito de malversación.

Por su parte, Jordi Cuixart, que declaró por espacio de 20 minutos, insistió en que con este proceso judicial se han vulnerado derechos ideológicos y se sumó a la defensa hecha por su antecesores del derecho de autodeterminación.

El Tribunal Supremo ha vuelto a citar a partir de este lunes a los 25 procesados en la causa del 'procés' para la declaración indagatoria. De ellos, sólo acudirán 18, ya que el resto están huidos fuera de España. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y `los Jordis´ han sido los primeros en acudir a este procedimiento que se celebrará hasta el miércoles.

El martes declararán los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva. Y el miércoles están citados en el Tribunal Supremo Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell. Los tres entraron en prisión el 23 de marzo después de comunicárseles que estaban procesados por rebelión. El resto de procesados pasarán ante el juez a lo largo de los días 7 y 8 de mayo próximos.



