CATALUÑA. JUNQUERAS Y OCHO EXCONSEJEROS DEL GOVERN ESTÁN A LA ESPERA DE DECLARAR POR REBELIÓN EN LA AUDIENCIA NACIONAL

- Borràs acude finalmente a declarar y Puig no comparece. La exconsejera de Gobernación catalana Meritxell Borràs ha acudido este jueves en la Audiencia Nacional en su condición de investigada por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, los mismos por los que deben comparecer también el exvicepresidente la Generalitat Carles Puigdemont y los exmiembros de su Gobierno. Ella era uno de los miembros del Ejecutivo que no estaba previsto que acudiera a la citación.

Al filo de las 9.00 horas habían llegado a la sede de la Audiencia Nacional ocho de los exconsejeros y el exvicepresidente, Oriol Junqueras. Siete de ellos llegaron juntos y fueron recibidos con una ovación del grupo de diputados, senadores y simpatizantes independentistas que acudieron a apoyarles.

Escasos minutos más tarde, llegó en solitario el exconsejero Santi Vila, que dimitió antes de que se produjera la votación de la declaración unilateral de independencia y una vez que el expresidente catalán Carles Puigdemont decidiera no convocar elecciones. Con su llegada se hizo el silencio más absoluto entre los manifestantes.

A la hora prevista ya habían llegado Raul Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Ruiz. Quien no ha sido visto este jueves es el exconsejero Lluis Puig, que podría continuar en Bruselas con el expresidente de la Generalitat.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso