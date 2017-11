JUNCKER: “NO A CUALQUIER FORMA DE SEPARATISMO”

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo este jueves “no a cualquier forma de separatismo que añade fractura y separación a las formas ya existentes”, durante su investidura como doctor ‘honoris causa’ de la Universidad de Salamanca, en cuyo acto recordó que la Unión Europea “se basa en las reglas del Derecho”.

“El día en que no respetemos la norma y la regla libremente aceptada, Europa habrá perdido todas sus oportunidades”, continuó el presidente de la Comisión Europea, quien pidió “no jugar con eso”, puesto que “la unión está en la fuerza de la diversidad y en el conjunto de la europeidad”. Y es que, según Juncker, “hay una amenaza que planea con los nacionalismos, que impiden que Europa trabaje de forma conjunta en la esfera mundial”.

Por ello, consideró que dichas formas no tienen “el derecho de deshacer un modelo de coexistencia para Europa”, puesto que, si lo logran, “entraremos en deriva”. Así, el presidente de la Comisión Europea dijo “sí a la Europa de las naciones y las regiones, pero no a la división de las categorías nacionales y regionales que hemos sobrepasado desde la Segunda Guerra Mundial”.

Durante su discurso de investidura como doctor 'honoris causa' de la Universidad de Salamanca, Juncker recordó su amistad con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y aseguró que comparten “la misma visión de Europa y el mismo amor por España”. Por ello, aseguró que “la Unión Europea está incompleta sin España” y que la adhesión de esta última “ha aportado su tremenda riqueza histórica, cultural, sus grandes talentos y generosidad, y su libertad de pensamiento”.

ELOGIOS A SALAMANCA

También alabó a la ciudad de Salamanca, “dos veces milenaria y símbolo muy importante de Europa”, y a su universidad por su “reputación internacional”, a la vez que recordó a su más ilustre rector, Miguel de Unamuno, que “también defendió la fuerza de la razón y el derecho en un llamamiento por la unidad española en este mismo lugar, con tanta elocuencia y coraje, frente a las divisiones, el rechazo al otro y las dictaduras”.

“Es un honor que me concedan el 'honoris causa' en esta universidad, que celebra el año próximo su octavo centenario y que ha visto pasar a grandes figuras intelectuales y acogido a millones de estudiantes de todas las partes del mundo”, continuó Juncker, quien recordó que la Universidad de Salamanca fue “la primera en tener una biblioteca universitaria, en abrir una cátedra de Economía y que eligió a una mujer como profesora”.

Tras recordar recientes reconocimientos a la Unión Europea, como el Premio Princesa de Asturias de la Concordia o el reciente doctorado ‘honoris causa’ recibido por el propio Juncker en la Universidad de Coimbra, el presidente de la Comisión Europea también hizo memoria para agradecer “el esfuerzo realizado por los pueblos del sur para poder unirse a la moneda única”.

En este sentido, afirmó que tiene “fuertes lazos de amistad y respeto con España” y agradeció “la elegancia de esta nación para realizar el ajuste necesario para entrar en la zona euro y su determinación para salir de la crisis financiera y económica del país”.

EUROPA COMO “RESPUESTA AL PROBLEMA”

En su discurso, Juncker afirmó que “esta Europa de la paz y la democracia no se debe únicamente a las instituciones, al mercado interno y la moneda única, sino al deber de la memoria con lo que han hecho las generaciones anteriores a la nuestra, que vivieron en los campos de concentración y de batalla y, al salir, volvieron a trabajar para construir Europa”.

Así, afirmó que el resultado es “un conjunto de solidaridad, un marco de paz y un Estado de Derecho con las mismas ambiciones que España”, que forma “una Europa más unida, más social, y donde queda trabajo por hacer para forjar la fortaleza en el mundo globalizado”, puesto que “la Europa que creíamos grande es muy pequeña”, al representar el 25 por ciento del PIB global, “que pasará a estar entre el 15 y el 20 por ciento en el futuro” y cuya ciudadanía ha pasado “del 20 al 4 por ciento de la población mundial”.

“Europa ha estado amenazada siempre y no está a salvo”, explicó Juncker, para quien hay “numerosos desafíos y retos, como la crisis económica y financiera, la de refugiados, o la más grave por la desafectación de los ciudadanos”.

“Es hora de construir una Unión Europea que vaya contra las divisiones porque la unión es la respuesta al problema, no la causa en esta tormenta y de todas las que vendrán”, concluyó Juncker, tras valorar positivamente “el entusiasmo continental” de Manuel Marín como responsable del éxito del programa Erasmus o los acuerdos comerciales que supondrán “la creación de 14.000 empleos”, así como la unión digital que podría reportar “un valor de 435.000 millones de euros y la creación de un millón de empleos para jóvenes”.

“MÁS EUROPA”

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, sentenció que “necesitamos más Europa frente a cuestiones como el 'Brexit' o la insatisfacciones de sectores muy importantes de la sociedad por la falta de efectividad y compromiso ante problemas como la emigración masiva”.

Además, agradeció a Juncker su “llamada a la cordura” ante las “tristes circunstancias que estamos viviendo en España por el abandono absoluto de la razón”, y pidió encontrar “entre todos los españoles un proyecto de convivencia que permita canalizar las diferencias dentro de las leyes”.

En el acto celebrado en el Paraninfo del Estudio salmantino, interrumpido brevemente por cuatro estudiantes y protestado desde la cercana plaza de Anaya por decenas de ellos, estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el jefe del Ejecutivo autonómico de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; los ministros de Asuntos Exteriores y de Educación, Cultura y Deporte, Alfonso Dastis e Íñigo Méndez de Vigo, respectivamente; la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, entre otras autoridades.

