COSPEDAL REPROCHA AL PSOE Y A JULIO RODRÍGUEZ QUE EN SU MOMENTO APLAUDIERAN LA CELEBRACIÓN DE LA EFEMÉRIDE DEL 18 DE JULIO

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, reprochó este miércoles al PSOE y al exjefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) José Julio Rodríguez, ahora en Podemos, que cuando ejercían responsabilidades de gobierno “vieran con buenos ojos” que el Ejército de Tierra celebrara la efeméride del 18 de julio de 1936, fecha del golpe de Estado de Francisco Franco, mientras que ahora critican que se rememore este hecho.

Así lo dijo la ministra durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar los motivos por los que desde la Agrupación de Apoyo Logístico 61 del Ejército de Tierra se envió el pasado 18 de julio una orden conmemorando esa fecha, la del golpe de Estado de Francisco Franco, como un día "importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado, para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico".

Cospedal comentó la idoneidad de que sean los miembros de las Fuerzas Armadas quienes se encarguen de revisar el contenido de las efemérides y los textos que las acompañan, en lugar de los diputados.

No obstante, reflexionó en voz alta sobre el hecho de que el texto objeto de discusión se ha venido publicando sin alteración desde 2005 y una vez que se aprobó la Ley de Memoria Histórica.

Esto le permitió afear al PSOE y a José Julio Rodríguez, quien se ha mostrado crítico en Twitter con el llamamiento a celebrar esta efeméride, que “vieran con buenos ojos” su conmemoración cuando ejercían responsabilidades de gobierno -los socialistas- y cuando dirigía las Fuerzas Armadas -el segundo- y que ahora lo critiquen.

A su vez, dejó claro a los independentistas que no se iba a envolver en ninguna bandera para defender el trabajo de las Fuerzas Armadas y destacó que algunos portavoces parlamentarios hayan mencionado el artículo 8 de la Constitución, que establece que “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

También defendió que los miembros de las Fuerzas Armadas “asumen su función constitucional” como “pocas instituciones” en España.

Por último, reconoció el problema del personal de tropa y marinería que a los 45 años tiene que abandonar el servicio, según lo establecido en la Ley de Tropa y Marinería. Recordó que esta normativa no se aprobó estando su partido en el gobierno, sino con los socialistas en el poder, y obvió que el PP sí la respaldó durante su tramitación parlamentaria en 2006.

