MADRID. LOS JÓVENES SON LOS QUE MÁS RESPALDAN LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CIFUENTES

Los jóvenes en la Comunidad de Madrid son los que más respaldan la moción de censura que ha presentando el PSOE contra la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, según un sondeo interno de los socialistas.



Según dicho informe, realizado a partir de 1.805 encuestas efectuadas entre el 6 y el 10 de abril, el 68,2% de los encuestados está a favor de la moción que encabeza Ángel Gabilondo contra Cifuentes, frente al 27,6% que se opone.

En el sondeo interno que manejan en Ferraz, al que ha tenido acceso Servimedia, se recoge que los votantes de Podemos son los más partidarios de esta moción, con un 92,3%, seguidos del 83,2% del PSOE y el 52,3% de Ciudadanos. En el lado opuesto, el 62,6% de los votantes del PP no secundan la moción de censura contra la presidenta del PP de Madrid.

LOS JÓVENES, MÁS PARTIDARIOS

Por rango de edades, el sondeo del PSOE desvela que los jóvenes entre 18 y 34 años son los que más respaldan (82,3%) la moción, seguidos por los de 35-44 años (72,2% ). El respaldo se iguala algo más a partir de los 55 años. Los encuestados entre 55 y 64 años que apuestan por la moción representan el 55,3%, seguidos del 51,3% de los mayores de 65 años. Destaca también que entre los mayores de 65 años hay un 4,4% que no sabe o no contesta si está a favor de la moción de censura.

Este estudio interno del PSOE, con un margen de error del 2,7, es el mismo que están manejando fuentes socialistas estos días y que les sitúa como primera fuerza política en Madrid con 37 diputados (27,5% de los votos), seguido de Ciudadanos con 36 escaños (26,8%) , igual que los 36 parlamentarios del Partido Popular (26,3%). En último lugar queda Podemos, con 20 diputados y el 14,5% de los sufragios.



