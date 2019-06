La JEC acepta todas las fórmulas de acatamiento de los eurodiputados, incluyendo la de los "presos políticos"

La JEC convocó este lunes en el Congreso a los 54 eurodiputados elegidos en los comicios del 26 de mayo para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, un trámite imprescindible para poder recibir el acta que les permita acceder al Parlamento de Estrasburgo.

El vicepresidente de la JEC, Eduardo Calvo Rojas, abrió la sesión pública advirtiendo a los electos de que su promesa o juramento debía ser "claro e incondicionado", tal y como establece la ley y la doctrina del Tribunal Constitucional.

ACATAMIENTO "INCONDICIONADO"

En una resolución dictada hace justo una semana, la JEC ya dejó claro que, con arreglo al artículo 108.8 de la Ley Electoral y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sólo podrían "reputarse válidas" aquellas fórmulas que "expresamente" manifestasen "la voluntad incondicionada de acatar la Constitución".

A partir de ahí, Calvo Rojas fue nombrando a los eurodiputados electos y más de una decena optó por introducir añadidos para justificar el acto de acatamiento y no sólo han usado aquel "por imperativo legal" que introdujo Herri Batasuna hace décadas y que aceptó el Tribunal Constitucional, sino otras expresiones, como ya ocurrió en las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado.

Así, eurodiputados electos de Ahora Repúblicas, la coalición que lideró Oriol Junqueras y que unió a ERC, Bildu y BNG, prometieron "por imperativo legal", por "la república", "por el derecho a la autodeterminación" y "por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados".

También los de Unidas Podemos añadieron 'coletillas' a la promesa o juramento de la Constitución. Así, María Eugenia Rodríguez Palop lo ha hecho "por la lucha feminista", Miguel Urbán para "trabajar por las clases populares", Sira Rego (IU) desde sus "principios republicanos", Idoia Villanueva "por un proyecto sostenible y diverso que no deje a nadie atrás" y José Manuel Pineda (IU) para "trabajar por los derechos humanos, el socialismo" y otros conceptos.

PP, CS Y VOX RECURRIERON ESOS ACATAMIENTOS

Tras la sesión pública de este lunes, la Junta Electoral Central ha decidido dar por buenas todas las fórmulas empleadas por los 50 eurodiputados presentes y va a expedir las credenciales que les permitirán acceder al Parlamento Europeo.

En la reciente sesión constitutiva del Congreso, la decisión de validar o no el trámite quedó en manos de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, que dio por buenas todas las fórmulas empleadas al considerar que, aunque algunos diputados mencionaran a los presos políticos, la república catalana o incluso el planeta, no cuestionaban el acatamiento de la Constitución.

El PP, Ciudadanos y Vox tienen pedido a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de no revisar los acatamientos de la sesión constitutiva que consideran de dudosa constitucionalidad, una petición que prevé estudiar el órgano de gobierno de la Cámara en su próxima reunión.

LOS CASOS PENDIENTES

Los electos que no han podido acudir este lunes al Congreso pueden cumplir con el trámite más adelante, ya que el acatamiento es imprescindible para acceder al cargo pero no hacerlo no supone perder el escaño, sino que queda vacante hasta que se completen los requisito o se proceda a una sustitución.

Ha habido cuatro ausencias: el todavía ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que este lunes tenía un Consejo de Ministros de la UE; los dos de Junts, el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comin, ambos prófugos de la Justicia, así como el presidente de ERC; y Oriol Junqueras, cabeza de lista de ERC, que esta en prisión preventiva a la espera de la sentencia por el juicio del proceso independentista en Cataluña y el Supremo le denegó el permiso para ser trasladado al Congreso.