Isabel Rodríguez apuesta por un PSOE de liderazgos "compartidos" más que "individuales"

"El PSOE es un partido con mucha gente, mucha potencia, que necesita de todos los liderazgos. De nuestros alcaldes, concejales, presidentes....de una cantidad de cuadros con el ideario del PSOE. La política tiene que girar más a liderazgos compartidos a que individuales, y es lo que creo que va a hacer el partido", ha explicado.

No obstante, no ha precisado si eso supone compartir la propuesta que hizo el expresidente de su comunidad y también diputado por Ciudad Real, José María Barreda, que apostó por una "bicefalia" al estilo del PNV, donde una persona dirige el partido y otra es candidata a la Presidencia.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Rodríguez ha dejado claro que "de momento" no hay ningún aspirante al liderazgo del partido y que lo importante es que en este "momento excepcional" el PSOE está siendo útil a la sociedad.

Preguntada por si es el momento de que el PSOE tenga una secretaria general, ha dicho que valora a Susana Díaz por ser presidenta de la Junta de Andalucía y que, como otras muchas compañeras, "es valiosísima y defenderá los derechos de las mujeres".

Rodríguez ha señalado que el PSOE tiene que abordar el próximo Congreso con un "debate tranquilo, de sosiego, que quizás" no hayan hecho hasta ahora. "Espero que sirva para dar respuesta a lo que es el partido", ha añadido.

"Estoy segura de que haremos un trabajo de integración para sentirnos cómodos en nuestra casa común. Las prisas no nos deben llevar a hacer un mal Congreso. Me da igual que sea el 28 de abril o el 3 de mayo, lo importante es que el PSOE lo resuelva bien", ha explicado.

EL PSOE HIZO LO RESPONSABLE ABSTENIÉNDOSE FRENTE A RAJOY

Preguntada por el cambio del 'no es no' de su partido a la abstención frente al candidato popular Mariano Rajoy, Rodríguez ha dicho que el PSOE "hizo lo responsable" y que "con perspectiva" se tomó una buena decisión y ahora van en buena dirección.

"Si nos hubiéramos empeñado en el 'no es no', no estaríamos hablando de la subida del salario mínimo o la paralización de las reválidas. Estaríamos igual, constituyendo las Cortes. Lo importante no es como esta el partido internamente, sino como somos capaces de favorecer la vida de la gente", ha manifestado.

QUIERE PRESUPUESTOS, PERO ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Por otro lado, la responsable socialista ha asegurado que quiere que haya Presupuestos pero que "es una responsabilidad del Gobierno", de manera que el PSOE presentará enmienda a la totalidad y, si el Gobierno consigue superar ese trámite, presentará también enmiendas al articulado.

Además, ha avisado de que "es una irresponsabilidad del presidente amenazar con la convocatoria de una cita electoral" si no se aprueban unos Presupuestos para 2017.

"Le pediría prudencia, porque no le viene bien al país esa falta de confianza en la democracia. Ya vio lo que le costó conformar Gobierno. No creo que vaya a ser irresponsable, porque no le conviene personalmente", ha opinado.