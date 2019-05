Isa Serra critica la política de extranjería "racista" de Sánchez y pide el cierre de los CIEs

En un mitin en la madrileña plaza de Lavapiés, ha calificado de "vergüenza" la política inmigratoria actual "que no permite vías legales y seguras para la migración y los refugiados" y que, a su juicio, está basada en "las vallas y concertinas" en Ceuta y Melilla y que genera "más precariedad para que los migrantes carguen con los peores empleos y situaciones de vida más precarias". "Cuando asumamos un Gobierno de izquierdas sabemos qué esa es una prioridad porque conocemos la política del PSOE", ha dicho.

Serra también ha arremetido contra las políticas del gobierno regional del PP en esta materia, que hacen que estas personas tengan "peor acceso a la educación y sanidad".

"Se pueden hacer muchas cosas y si echamos al PP de gobiernos de corrupción y privatización de lo público. El derecho a la Sanidad sigue sin estar garantizadas para las personas migrantes. En la región tampoco está garantizada la educación para las personas de etnias minoritarias. La educación ha estado segregada, en términos de clase, de discapacidad, de diversidad funcional, porque no hay una educación inclusiva y, por ejemplo, personas gitanas, que están todas escolarizadas en centros guetos masificados", ha esgrimido.

Por otro lado, la aspirante regional de Unidas Podemos también ha afeado a los distintos gobiernos nacionales de PP y PSOE que "se vulneren los derechos" a las empleadas del hogar, la mayoría inmigrantes, que se encuentran "en régimen de esclavitud". "Vamos a impulsar en la Comunidad un cambio para acabar con este régimen de excepción", ha anunciado.

Igualmente, la política madrileña ha cargado contra los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPIs) de la Comunidad de Madrid, "que en realidad son centros que han adjudicado a sus amigos, a los 'think thank' del PP.

"Hemos visto decir a Pablo Casado que necesitábamos un plan Marshall tras soltar barbaridades racistas. Mientras en Madrid han reducido la cooperación al 0,02 por ciento del PIB. Queremos trabajar con las asociaciones de aquí y mejorar las subvenciones", ha señalado.

Isa Serra también ha criticado otra de las medidas que en su día puso en marcha el Gobierno de Esperanza Aguirre, la consejería de Inmigración porque, según ha explicado, "les interesaba que vinieran para la mano de obra barata". "Ahora, con la crisis, se han sumada al discurso del odio y racismo de la extrema derecha", ha apostillado.

La candidata autonómica de Unidas Podemos ha defendido que los "mal llamados" menores extranjeros no acompañados (menas) sufren "una política de vulneración de derechos, cuando deberían estar protegidos por los poderes públicos. "El Gobierno del PP ha recortado las plazas públicas y buscado un chivo expiatoria en esos niños con su xenofobia en sus discursos. Solo con servicios públicos vamos a trabajar en una sociedad que no sea racista", ha subrayado.

La también diputada autonómica ha recordado que la extrema derecha "se ha hecho un hueco" en España, "con unas ideas racistas que es importante confrontar claramente defendiendo los derechos humanos".

"Se habla de que los migrantes tengan derechos en función de la situación económica y eso no lo podemos permitir. La mejor fórmula para luchar contra ello es que los migrantes tengan voz y sean sujetos políticos para defender sus derechos. Esa es la garantía para avanzar hacia una sociedad no basada en la desigualdad y racismo: defender una sociedad diversa para todas para que todas las vidas sean dignas de ser vividas. En abril pusimos un freno a las derechas pero solo podemos avanzar en Madrid en una región antirracista, feminista y diversa", ha concluido.

"AMANCIO ORTEGA PRECARIZA NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA"

Luego ha intervenido la secretaria del Área de Migraciones de Podemos, Dina Bousselham, quien ha lanzado varias críticas contra el empresario Amancio Ortega, después de las críticas de Podemos a que done dinero y materiales para la Sanidad Pública.

"A Amancio Ortega le conocemos en mi ciudad, Tanger, donde muchas mujeres se levantan a las 5 de la mañana para coser pantalones, que degrada las condiciones de vida para la clase trabajadora en general. Mire usted, Ortega, les decimos aquí los migrantes, los que levantamos todas las partes del mundo, los que nos dejamos el lomo y la mano, que la democracia no necesita limosnas, sino defender unos servicios públicos de calidad y universales para que nadie se quede fuera", ha apostillado.

Luego, Bousselham ha criticado los 24 años de gobiernos de la Comunidad de Madrid de un PP "que la ha saqueado y que es el más corrupto de Europa, que está al servicio de la gente que no se presenta a las elecciones como Amancio Ortega, que denigra los derechos de la clase trabajadora".

"Nos llamaban antisistema, pero los antisistema son ellos, los que tributan en Suiza, como Amancio Ortega. Los antisistema son la gente que no dejan que la Sanidad sea un servicio público, los que en la frontera Sur vulnera los derechos humanos y los que no son capaces de acoger a los refugiados y los que no nos dejan votar. Su tiempo ha acabado", ha manifestado.

LA VOZ DE COLECTIVOS MIGRANTES

En el acto de Unidas Podemos han participado algunos representantes de colectivos de extranjeros en Madrid. Entre ellas, Karen Rodríguez, de la asociación Hondureñas Migradas. "Estamos viviendo unos tiempos de discursos de odio y xenofobia. Viendo el debate de Telemadrid nos dio mucha tristeza como la candidata de Vox despotricaba odio y fascismo y el resto de candidatos no fueron capaces de pararle los pies", se ha quejado.

También ha comentado que la mayoría de las inmigrantes llegadas a España trabaja en el servicio doméstico en malas condiciones laborales y muchas sin papeles. Además, en casos de violencia de género algunas no se atreven a denunciar porque en comisaría les pueden amenazar con la expulsión, ha dicho. "La Ley no lo permite pero en la práctica vemos que criminalizan y revictimizan a estas mujeres y a la Policía le interesa más su situación administrativa", ha lamentado.

Vicky, del Observatorio Ético Internacional de mujeres migradas también ha señalado "la apología del odio" de algunos partidos políticos y ha relatado las dificultades y la discriminación que sufren personas como ella por su condición de mujer, extranjera y transexual. "Los colectivos LGTBI pensaron que con el matrimonio igualitario lo ganaron todo pero lo podemos perder todo", ha asegurado.

También ha tomado la palabra Mohamed Lendrini, del colectivo rifeño, que ha narrado las dificultades de esta comunidad y la represión que padecen los rifeños. Por otro lado, Andrea, del colectivo de migrantes ecuatorianos ha criticado el "racismo estructural" de los partidos de izquierdas, el cambio de discurso sobre la inmigración de algunas formaciones políticas y el "buenismo" de la izquierda iberoamericana. "Que reivindiquen lo que pasen en nuestros países pero también en España, como la precariedad laboral y el racismo", ha exigido.

A continuación, Jeison García, del colectivo Migrantes, ha señalado que los diferentes gobiernes les ven como "mano de obra, como esas personas que vienen aquí para pagar las pensiones y favorecer el rejuvenecimiento del país. "El reconocimiento de la diversidad es importante. Seguimos con la labor de Podemos. Las demás candidaturas no tienen propuestas, más que la que venimos a alimentar el mercado de trabajo. La única candidatura que representa a estas personas migrantes es la de Isa Serra", ha concluido.