Irene Villa afirma sobre la disolución de ETA que "quien ha matado y es un criminal no merece ser escuchado"

En declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press, Villa ha incidido en que "lo que digan" los terroristas "nunca" le ha "aportado nada" y que lo único que merecen "es cumplir su condena y reinsertarse en la sociedad".

"A mí si me piden perdón, si no lo hacen, si siguen objetivos políticos, si hacen escenificaciones, a mi todo eso me da igual. Pero que la sociedad española no se olvide de las víctimas, de tanta gente que se ha quedado sin padres, que tienen hijos sin abuelos", ha señalado.

Asimismo, ha recordado el día del atentado y ha incidido en que "toca vivir con ese dolor, esa desgracia y esa tragedia, pero toca seguir adelante" y ha afirmado que más allá de que se acabara juzgando a los culpables, cosa que no ha ocurrido, lo que ella ha deseado siempre es que ETA dejase de matar y eso ocurrió en octubre de 2011. "Ese fue el momento clave y yo doy gracias", ha añadido.

Sostiene que para una víctima de ETA, perdonar es la forma de seguir adelante y es perfectamente compatible con la exigencia de que un asesino cumpla su condena. "Tienes que perdonar por ti, por poder vivir, porque si no perdonas tienes en tu vida a las personas que te han hecho daño. Es sacar de tu vida a los terroristas y yo eso lo hice en el año 1991", ha destacado.