Irene Montero señala que "es mentira" que Asens sea independentista y subraya que la lista de En Comú Podem "es un lujo"

En una entrevista en Antena 3, la número dos de Podemos respondía así tras ser preguntada por la renuncia del senador de Unidos Podemos Óscar Guardingo a estar en la lista alegando que tiene un carácter independentista. "Tenemos aliados, hacemos primarias y luego negociamos con el resto, en este caso con Catalunya en Comú; la lista es un lujo y Jaume Asens, que encabeza el equipo, es uno de los abogados más conocidos", ha puntualizado.

Así, ha resaltado la trayectoria profesional de Asens, y ha recordado que en los movimientos sociales era la persona a la que recurrir cuando había algún problema. Además ha indicado que a lo largo de su carrera ha llevado "muchos casos importantes de Justicia Universal como el genocidio en Ruanda, Guantánamo o los bombardeos de Israel a Palestina".

De este modo, ha incidido en que "por mucho que una cosa se repita varias veces, no pasa de ser mentira a verdad", y ha apostillado que si Asens no creyese que se puede articular "un pacto de convivencia con otras normas" entre Cataluña y España "no se presentaría para ser jefe de la primera fuerza catalana en España".