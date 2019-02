Irene Lozano identifica la "desinformación" como principal amenaza a la reputación de España

Así lo ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos parara 2019 en lo que concierne a su Departamento, que contará con 1,06 millones de euros (el presupuesto total del Ministerio es de 1.467 millones de euros).

Lozano no se ha referido expresamente al independentismo, y tampoco ha respondido a las advertencias de la oposición, en particular del portavoz del Grupo Mixto, Carlos Salvador. El diputado de UPN ha partido de la base de que "combatir el independentismo es su mayor reto", así que le ha avisado de que los "posibles socios parlamentarios" para que se apruebe el Presupuesto pueden querer que no tenga "mucho éxito" o incluso utilizar su tarea para algún "cambio de cromos".

La secretaria de Estado ha pedido ceñirse en su comparecencia a la información sobre los Presupuestos y ha relatado que desde hace dos meses tiene una pedida una comparecencia más genérica para hablar de las prioridades de la nueva Secretaría de Estado. Eso sí, ha agradecido a Salvador su disposición a colaborar con su tarea.

"Es un proyecto de país, no se trata de patrimonializar la bandera ni las fortalezas de un país en beneficio de un partido, sino del país", cuando mejora la reputación del país mejora la vista de todos, la inversión extranjera, las visitas turísticas y la fortaleza para desempeñar el papel que nos corresponde en las instancias internacionales", ha dicho.

Con todo, sí que ha hecho hincapié en algunas tareas que se ha fijado su departamento, como establecer un mecanismo de indicadores que mida la reputación de España y un sistema de alerta temprana en materia reputacional, además de diseñar una estrategia a medio plazo 2020-2025.

También ha avanzado que la Secretaría de Estado ha puesto fin a los convenios con el sector privado de su antecesor, el Alto Comisionado para la Marca España, que habían sido cuestionados por el Tribunal de Cuentas. Y ha asegurado que su intención es no duplicar esfuerzos con ninguna otra entidad, como Turespaña, el ICEX o el Instituto Cervantes, sino "coordinar esfuerzos" y alinear algunas estrategias, también con comunidades autónomas y ayuntamientos.

RIFIRRAFES CON PP Y CIUDADANOS

Lozano ha tenido intercambios broncos con la portavoz del PP, María Dolores Bolarín, y con el de Ciudadanos, Fernando Maura. La 'popular' le ha reprochado, para empezar, la "moción de censura fraudulenta" con la que nació el Gobierno y le ha recordado que su antecesor, el Alto Comisionado para la Marca España, no cobraba por su trabajo.

En su turno de respuesta, la secretaria de Estado le ha respondido que considera positivo que la reputación del país tenga, por primera vez, presupuesto, y le ha recordado también que gracias a la democracia puede dedicarse a la política no todo el mundo no solo, como antiguamente, quien "podía vivir de las rentas". "Yo me alegro de que usted cobre un sueldo como diputada", le ha subrayado.

Por su parte, Fernando Maura, que fue su compañero de filas cuando ambos militaban en UPyD, ha empezado sus palabras celebrando que Lozano "haya encontrado acomodo en la Administración" gracias "a la generosidad del presidente del Gobierno" y le ha afeado "exceso de vehemencia" en algunos escritos del pasado (un artículo y un tuit sobre el Rey).

La ahora secretaria de Estado se ha defendido mostrándose orgullosa de su actividad profesional y de sus textos publicados, algunos "con premio literario". "Tengo una trayectoria profesional fuera de la política, algo que no todo el mundo puede exhibir", ha añadido.