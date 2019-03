Irene Lozano dice que está a disposición de Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales

La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha asegurado hoy que está a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. "Aún no me he reunido con Sánchez", ha indicado al ser preguntada sobre su futuro y si irá en las listas electorales, pero ha añadido que "le gustaría" que el proyecto de "la marca España" en el exterior continuara la misma línea.

Lozano ha realizado estas declaraciones en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, donde también se ha referido a la situación en Cataluña. En este sentido, ha defendido que dialogar "no es hacer concesiones" y ha remarcado que el Gobierno ha tratado de dialogar "con todos", en referencia a la estrategia del Ejecutivo en esta comunidad autónoma.

La secretaria de Estado de la España Global, ha señalado que, no obstante, en la crisis catalana "no se puede hablar de autodeterminación".

"Una cosa es acordar, sentarte con quien piensa distinto a ti y otra hacer concesiones", ha subrayado tras indicar que el Gobierno "ha intentado hasta dialogar con los nietos de Franco" para el proceso de exhumación de los restos del dictador.

Según ha precisado, en parte de Europa existe comprensión "deficiente" de la crisis catalana, especialmente en el mundo anglosajón. "La Unión Europea cree que hay más gente a favor de la independencia de Cataluña de la que hay", ha subrayado, algo que achaca a que el Estado "no explicó bien las cosas" cuando el movimiento independentista empezó su auge en 2012.

CONSIDERA QUE LAS NEGOCIACIONES NECESITAN "DISCRECIÓN"

"No saben que la sociedad catalana está dividida por la mitad. La opinión pública europea cree que hay más gente favorable a la independencia que la que hay en realidad", ha sostenido.

Preguntada sobre la mesa de partidos catalanes, que estaban acordando crear la vicepresidenta del Gobierno y los responsables de la Generalitat para abordar la crisis soberanista, Lozano ha defendido este mecanismo, indicado que hay "muchas negociaciones" que no ocurren "a la luz del día" y que no por ello hay "opacidad". "Hay cosas que necesitan cierta discreción", ha opinado Lozano.