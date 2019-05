Irene Lozano entrega mañana al Bundestag una carta de Ana Pastor por una moción sobre Cataluña

La misiva, impulsada por el Ministerio de Exteriores, la firmó y envió Ana Pastor el día 20, un día antes de dejar de ser presidenta del Congreso. La carta fue enviada a la Embajada de España en Alemania para que Lozano la entregue en persona. En declaraciones a los periodistas en Berlín, Lozano ha destacado el papel de la expresidenta, especialmente por "las mentiras que se vierten en la moción", que fue presentada por el partido La Izquierda.

En su carta, Pastor se muestra preocupada por la posibilidad que el Bundestag debata sobre Cataluña "en unos términos que ponen en duda la democracia y el Estado de Derecho de un país socio y amigo como el español" y lo interpreta como "una consecuencia del fenómeno de la desinformación", según un extracto del texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

En ese sentido, dice a sus interlocutores que hay "ciertos grupos partidarios de la independencia de Cataluña" que "siembran noticias falsas que tratan de quebrar la integridad territorial de España, la convivencia, la democracia liberal e incluso el proyecto europeo".

Aunque reconoce que nadie está exento de ese fenómeno, añade que lo que le preocupa es que un Parlamento "se haga eco de las múltiples falsedades que la citada moción recoge sobre España", y añade que ésta es "una democracia plena y fuerte" con un Estado de Derecho en el que están plenamente vigentes las libertades y derechos del marco europeo.

Además de con Kubicki, la agenda de Lozano en Berlín ha incluido reuniones con el primer secretario del Grupo del SPD, Carsten Schneider y con el secretario de Estado para Europa, Michael Roth (SPD), así como con el portavoz del Gobierno federal, Steffen Seibert.

Según Lozano, sus interlocutores en el Gobierno alemán han vuelto a confirmar que nunca enviarían observadores internacionales a un país amigo, socio y aliado como es España. Además, cree que, cuando se explica que el juicio a los promotores del 'procés' se retransmite en 'streaming' y que los acusados tienen los derechos garantizados hasta el punto de haber podido tomar posesión como parlamentarios tienen cada vez más claro que la campaña de independentismo forma parte de las 'fake news'.

Lozano ha precisado lo más importante ha sido trasladar a las autoridades y a la opinión pública alemana que el problema es "fundamentalmente de convivencia entre los catalanes" y que el Gobierno español apuesta "por la concordia y la convivencia". Es más, sus interlocutores le han trasladado que en la sociedad alemana no hay conciencia de esa división en el seno de la sociedad catalana.

En cuanto a la moción, ha asegurado que sus interlocutores no le dan relevancia y que es posible que no llegue a debatirse. Sin embargo, el España Global no quiere dejar pasar ningún caso en el que las campañas independentistas puedan tener incidencia y quiere pertrechar con argumentos a los partidos alemanes. Para ello, el viaje incluye también entrevistas con medios de comunicación alemanes.

MATERIAL PARA REBATIR LAS "CAMPAÑAS"

En las diversas reuniones, Lozano utiliza el material que ha preparado su Departamento, y que se ha enviado también a Embajadas y Consulados, para refutar algunas afirmaciones de los independentistas catalanes, desde el lema "España nos roba" hasta el que la ONU reconozca el derecho de autodeterminación o la "opresión" de Cataluña desde la guerra de 1714.

Así, en él se recoge que Cataluña es la comunidad autónoma más rica, que la recaudación que obtiene el Estado de Cataluña es consecuencia del sistema proporcional de distribución y que es también la comunidad que más financiación ha recibido del Estado (80.000 millones desde 2012), que tiene un fondo para las comunidades autónomas con necesidades financieras.

También se deja claro que la Constitución no recoge el derecho de autodeterminación, que existen cauces legales para reformarla y que es plenamente democrática y fue respaldada ampliamente por los catalanes en 1978. En cuanto al derecho de autodeterminación, recuerda que la ONU lo contempla para pueblos oprimidos o colonias, mientras que Cataluña está reconocida como una de las comunidades autónomas de España, con instituciones propias y una sociedad bilingüe.

Rebate también la tesis de que el independentismo sea mayoría en Cataluña y que en España no haya libertad de expresión o verdadera democracia, citando índices internacionales.