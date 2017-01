Investigan el hallazgo de fragmentos de un arma inutilizable y su posible vinculación con los yihadistas de Madrid

Agentes del Instituto Armado han encontrado varios fragmentos de un arma inutilizable que aún no se ha podido determinar si se trataría de un fusil kalashnikov (AK-47), según han precisado las citadas fuentes.

Dos días después del arresto de Edrissa Ceesa Sanuwo y Samir Sennouni Mouh, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz los envió a prisión tras acreditar que estaban en posesión de cinco cargadores vacíos de arma larga, 37 cartuchos del calibre 7.62 y una funda de arma larga que escondían en una parcela que frecuentaban en Valdebernardo, en el distrito madrileño de Vicálvaro donde habían desarrollado una "progresiva radicalización de corte yihadista".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, descartó este lunes que los yihadistas tuvieran cualquier posibilidad "remota" de llevar a cabo un atentado utilizando para ello armas de guerra. "Hasta donde llega mi información, el kalashnikov no existe", aseguró en una entrevista en Antena 3.

Zoido explicó que Edrissa Ceesa Sanuwo y Samir Sennouni Mouh, los dos presuntos yihadistas a los que el juez Santiago Pedraz envió provisionalmente a prisión por un delito de enaltecimiento y otro de depósito de armas de guerra son "personas que estaban exaltando el terrorismo de Daesh, y por eso están en prisión".

El ministro añadió que se trata de una operación llevada a cabo por la Brigada de Información de la Comisaría de Madrid y que continúa pendiente de resolución judicial. "Existe un cargador, el machete es un machete", precisó al ser preguntado por los vídeos de apología terrorista a los que aludió el magistrado en su auto de prisión, "pero el kalashnikov no ha aparecido ni se tenía conocimiento de la existencia".

"AMENAZA NEUTRALIZADA"

El pasado 31 de diciembre, tras supervisar el dispositivo de seguridad para la Nochevieja en la Jefatura Superior de la Policía en Madrid, Zoido aseguró que se había encontrado munición del kalashnikov, y que este fusil AK-47 "se seguiría buscando". No obstante, hizo hincapié en que si los presuntos yihadistas pensaban utilizarlo ya no podían hacerlo puesto que estaban detenidos y, por tanto, se les había "neutralizado".

Tras elogiar el trabajo de las fuerzas de seguridad y recordar que el riesgo cero no existe, Zoido defendió este lunes que los yihadistas de Madrid no tenían planes para un atentado "inminente". "Ni tampoco remoto", enfatizó. "No ha habido una amenaza concreta en ningún punto de España", comentó el titular del Interior.