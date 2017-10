Investigadores y familias de víctimas del franquismo reclaman en el Senado la aplicación de la Ley de Memoria

Ha sido en la Comisión de Justicia del Senado, que ha retomado la situación de la aplicación de esa ley y hoy ha escuchado a diversos comparecientes. Entre ellos, el antropólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas y miembro de esa comisión de expertos Francisco Ferrándiz, la presidenta de la Asociación de Familiares pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV), Silvia Navarro, y del abogado Eduardo Ranz.

Ferrándiz ha repasado las recomendaciones de aquella comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos, que fueron bastantes más que la de trasladar los restos de Franco y de Primo de Rivera del centro del templo, la que más repercusión tuvo, ha dicho. El objetivo, recuperar los restos de los miles de personas depositados allí, identificarlos y resituarlos en la basílica, que debería perder la "jerarquía funeraria franquista" que mantiene.

Ha lamentado que ninguna recomendación haya sido tenida en cuenta por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha reclamado la implicación del Estado en todos los trabajos pendientes. Su coste, ha interpretado, nunca sería elevado porque "invertir en convivencia es más barato de lo que se puede pensar".

Silvia Navarro ha relatado sus trabajos de investigación y los de otros muchos familiares de republicanos desaparecidos y asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo, mientras que el abogado Eduardo Ranz ha repasado la situación de aplicación de la ley: "Lleva diez años en vigor y no se cumple", ha resumido.

Por parte del PP, Esther Muñoz ha empezado su intervención haciendo "lo que siempre le toca hacer al PP, condenar la dictadura de Franco que durante 40 años arrebató la libertad a los españoles". Ha recogido la sugerencia del PNV de seguir trabajando en esta comisión de Justicia del Senado para trabajar por la "dignidad y justicia" de las víctimas, pero ha puesto en duda que la Ley de la Memoria sea adecuada.

"Queremos una memoria constructiva, que hable del futuro, y no viejos rencores", ha dicho. "La Ley se usa a veces no para dar paz y sosiego a las víctimas sino para ahondar en heridas y reescribir la historia, no es quizá el mejor legado que podemos dejar", ha añadido.

LA OPOSICIÓN PIDE A ESTADO QUE SE IMPLIQUE

El socialista Tontxu Rodríguez ha denunciado que no se haya actuado sobre el Valle de los Caídos y ha reclamado al Estado que se involucre en las exhumaciones y recuperación de víctimas, así como en "la búsqueda de la verdad, que es tan legítima como necesaria".

Desde Unidos Podemos, Celia Cánovas ha considerado que se está produciendo una violación de derechos humanos porque no se ayuda a la recuperación de cadáveres y ha dicho que si no se van a atender las recomendaciones de los expertos sobre el Valle de los Caídos sería conveniente impulsar otra comisión de estudio.

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, que ha criticado que la labor del gobierno se limite hoy a elaborar un mapa de fosas, ha asegurado que no ve problemas en muchas de las recomendaciones de esa comisión de expertos de 2011 como para que el Gobierno no las aplique y ha pedido al PP que las tenga en cuenta, para que el Valle de los Caídos tenga un nuevo significado.

Por último, Carles Mulet (Compromís-Grupo Mixto) ha dicho que es el Estado el que debió haber transformado ya ese monumento. "Pero es el Estado que tenemos, hacer apología del franquismo sale gratis, un portavoz parlamentario puede salir amenazando a otro de fusilar y no pasa nada, y mientras existen presos políticos. Es la avanzada democracia europea que tenemos", ha dicho.

La portavoz 'popular' le ha recriminado sus palabras, le ha acusado de "falta de educación y de ignorancia" y le ha advertido de que a su grupo se le está acabando la paciencia. "Le invito a no abusar de la paciencia de los que no creemos que el Parlamento es un patio de colegio", le ha dicho.