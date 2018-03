Interior garantiza la protección a los jueces para blindar el Estado de derecho

El Ministerio del Interior garantizará protección para jueces con el objetivo de que el Estado de derecho no se vea "amenazado ni cuestionado por nadie" como así ha sucedido con los "gravísimos" y "lamentables" ataques al domicilio en Das (Girona) del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha explicado que las fuerzas de seguridad ya habían adoptado "una serie de medidas" de protección adicionales hacia Llarena antes de que el Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) las solicitase ayer tras conocer que la casa que tiene en Das apareciese con pintadas de "fascista".

Zoido no ha querido desvelar en qué consiste este operativo de seguridad, ya que sería hacer "un flaco favor" a los especialistas de las fuerzas de seguridad que desde hace tiempo analizan todos los escenarios y amenazas y van adaptando sus dispositivos especiales.

"Los insultos y amenazas al juez Llarena y su familia son gravísimos, lamentables", ha calificado Zoido antes de subrayar que estos ataques suponen "un atentado contra el ejercicio de las facultades que una persona tiene encomendadas por mandato constitucional".

El titular de Interior ha garantizado que el Estado de derecho "no va a ser amenazado ni cuestionado por nadie" y ha reiterado que no él no va a desvelar quiénes cuentan con une especial protección en Cataluña.

La comisión permanente del CGPJ emitió ayer una declaración en la que solicitaba a Interior protección al juez Llarena y al resto de jueces y magistrados en Cataluña, además de solicitar a la Fiscalía General del Estado que investigase los delitos que pudieran haberse cometido.