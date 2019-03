Inés Arrimadas (Cs) afirma que los "municipios vacíos" son "el legado del bipartidismo en España"

Arrimadas ha presentado este viernes en Teruel el Plan naranja contra la Despoblación que propone, entre otras medidas, una bajada del IRPF por rentas generadas en municipio en riesgo de despoblación; la creación de una tarifa superreducida durante dos años para las mujeres autónomas que abran un negocio en municipios de menos de 5.000 habitantes, y la exención de autónomos que realicen su actividad en el mundo rural de pagar cuotas durante los tres siguientes años a ser padres o madres.

La candidata de Cs al Congreso ha remarcado que la voz de Aragón se tiene que escuchar en las urnas el próximo 28 de abril: "Nos lo jugamos todo, España, el futuro de nuestros hijos, poder tener un gobierno que piense en las personas, en los ciudadanos, o tener cuatro años más Sánchez, Torra y Bildu".

A su juicio, el país lleva tanto tiempo sumergido en las "peleas territoriales del bitapartidismo" que se están perdiendo "trenes" importantes. Ha aseverado que hay mucho por hacer, como afrontar el reto de la despoblación.

En este contexto, ha considerado que España más que "vaciada" ha estado "olvidada" por parte de los partidos que más tiempo han gobernado, PP y PSOE. Ha subrayado que estas formaciones han querido liderar la voz de la España rural pero "han fracasado" porque se han centrado en "poner estructuras políticas pero no servicios para los ciudadanos".

Así, ha apostillado que los pueblos vacíos han sido "el legado del bipartidismo en España". Ha asegurado que sus abuelos, sus padres, no querían salir de su pueblo "tuvieron que salir".

Ante esta situación, ha planteado un Plan de Lucha contra la Despoblación, algo que "va a ser una prioridad" para Ciudadanos, el partido que "garantiza la igualdad" entre españoles y, por tanto, entre las grandes ciudades y los pueblos.

MEDIDAS DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

La candidata al Congreso de los Diputados por Barcelona de Ciudadanos ha detallado las medidas del Plan de Lucha contra la Despoblación de la formación naranja. Así, ha hablado de bajar impuestos a los que vivan en municipios pequeños, en concreto, una rebaja del 60 por ciento en el IRPF.

Ha defendido que esta medida ha funcionado en otros países en los que se ha puesto en marcha. "A la gente no hay que decirle 'quédate', hay que poner fácil que se puedan quedar".

Otra medida es una tarifa de 30 euros al mes para mujeres que emprendan en el medio rural. "A los que pongan un negocio en el ámbito rural hay que ayudarles, hay que decirles 'te bajo los impuestos', estas medidas se pueden pagar y crean riqueza". Ha mencionado que los autónomos ya están cansados de "palmaditas en la espalda" y necesitan este tipo de medidas.

Por ello, ha anunciado que ofrecen a los autónomos que sean padres en el ámbito rural que puedan estar tres años después en sus municipios sin pagar la cuota de autónomos.

El plan de Cs también registra medidas contra la despoblación centradas en los servicios públicos. "Apostamos por garantizar atención sanitaria en los municipios que están más lejos, por ello, una medida es la telemedicina".

España, ha continuado, tiene la tecnología necesaria para hacer que la primera consulta médica pueda hacerse por videollamada. "Esto disminuiría en un porcentaje enorme los traslados, además, hay que poner en marcha recetas y servicios de farmacia a domicilio, tenemos que hacer que la gente tenga que desplazarse lo menos posible para ir al médico".

Arrimadas ha dicho que Cs propone cerrar la brecha digital: "Necesitamos una buena conexión a internet, queremos eliminar la brecha digital que existe entre el mundo rural y urbano, el 20 por ciento de la población vive en zonas sin conexión a internet, no podemos dejar tirados al 20 por ciento de la población española".

El Plan de la formación naranja también habla de agricultura y de medidas para garantizar el relevo generacional como, por ejemplo, una excepción en el impuesto de bienes patrimoniales para fincas rusticas y trasmisiones agrarias y eliminar el impuesto de sucesiones en toda España.

La última medida de Cs sobre despoblación es impulsar una nueva Ley de caza y pesca para que haya una sola licencia en toda España porque "estas actividades también generan riqueza, empleo".

IGUALDAD

Arrimadas ha opinado que Cs es la formación que defiende la igualdad y ha lamentado que a otros partidos se les llene la boca hablando de igualdad pero no la defienden entre comunidades autónomas: "Se defiende siempre y entera o no se defiende ,aquí no valen medias tintas".

"Una cosa es tener un país descentralizado y otra cosa son los privilegios territoriales, son cosas muy distintas, algunos confunden un país descentralizado con tener privilegios y manga ancha, en este país se ha premiado a gente que da un golpe de Estado".

Ha apuntado que Cs es un partido que mira al futuro y que está "muy cansada" del PP y el PSOE con "sus viejas batallas". Ha insistido en que hay que sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y ha advertido de que si llega a ella de nuevo lo hará de mano de los independentistas. Además, ha considerado que España no aguantaría cuatro años más con "Pablo Iglesias de vicepresidente económico".

Ante esta situación, ha relatado que Albert Rivera ha tendido la mano al PP para un gobierno de coalición y que lo que queda es decidir si ese nuevo Gobierno lo va a liderar Albert Rivera o Pablo Casado. "El verdadero cambio en este país va a venir desde el centro, con un partido con las manos limpias, es importante que Ciudadanos gobierne España".

SOLUCIONES

El candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, también ha centrado su discurso en la despoblación, una situación de la que ha culpado a los partidos políticos que durante estos años "no han querido poner soluciones", ya que "su único objetivo era echar el ancla en el Palacio de la Moncloa cuanto más tiempo mejor".

Ha explicado que esta mañana, en el pleno de las Cortes de Aragón, Teruel casi pierde su diputado número 14 por falta de población, algo que se ha salvado con un acuerdo entre los partidos de última ahora. Ha lamentado que la solución haya llegado 'in extremis', pero se ha alegrado de que la provincia haya mantenido al parlamentario. Daniel Pérez ha incidido en que "hay que ponerse en marcha, hay que trabajar" y ha apuntado que hay que reformar la Ley de Financiación Autonómica.

La candidata de Cs al Congreso por Madrid, Sara Jiménez, también ha intervenido en el acto en Teruel para dejar claro que "la salud, la vivienda, la educación, son derechos fundamentales que tenemos que disfrutar todos vivamos donde vivamos".

LA VOZ DE TERUEL

Por su parte, el candidato de Cs al Congreso por Teruel, Joaquín Palacín, ha criticado que "hasta ahora" no se ha oído la voz de la provincia turolense en la Cámara Baja, algo que él va a cambiar. Ha recordado que es alcalde de la localidad de Utrillas y que trabajará por paliar la despoblación: "No me voy a resignar, la España vaciada ha pasado porque alguien la ha vaciado y la mano política ha tenido mucho que ver".

En este contexto, ha señalado que Lambán no ha hecho "nada" para luchar contra la despoblación. Ha agregado que el domingo Cs va a estar en Madrid manifestándose en la convocatoria de 'La Revolución de la España vaciada', una convocatoria a la que el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, ya ha anunciado que acudirá.