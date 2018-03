Indignación con Trump por presumir que mintió a Trudeau durante un encuentro

Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que presume de que mintió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, cuando dijo que Estados Unidos mantiene un déficit comercial con Canadá, están causando indignación en el país.

Tras la publicación hoy de las palabras que Trump pronunció en la noche de ayer miércoles en un acto de recaudación de fondos, el ministro de Transporte de Canadá, Marc Garneau, aclaró que "Estados Unidos tiene un pequeño superávit con Canadá de alrededor de 8.000 millones de dólares".

Garneau añadió que el comercio entre los dos países está equilibrado y que el posible superávit o déficit es una minucia porque diariamente el comercio entre los dos países es de más de 2.000 millones de dólares.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá también discutió las palabras de Trump para señalar que de acuerdo a las propias cifras del Gobierno estadounidense, en 2016 Estados Unidos tuvo un superávit comercial de 12.500 millones de dólares.

Una de las voces que ha expresado más indignación por el reconocimiento por parte del propio Trump, que se inventó el déficit comercial con Canadá, ha sido el que fuera embajador de Estados Unidos en Ottawa hasta enero, Bruce Heyman.

"Mentir a nuestros amigos sólo dañas las relaciones", aseguró Heyman en Twitter, y añadió que Trump debería avergonzarse por sus acciones.

"Canadá es nuestro mejor amigo, aliado y el mejor socio comercial en el mundo. 630.000 millones de dólares en comercio bilateral en bienes y servicios. La relación comercial está EQUILIBRADA con años con pequeños superávit (sí, ahora) o déficit", añadió Heyman.

Según una grabación obtenida por medios estadounidenses, Trump dijo: "Trudeau vino a verme, es un buen tipo. Me dijo 'No, no, no tenemos un déficit comercial con vosotros. Donald, por favor (...). 'Incorrecto, Justin, sí que lo tenemos' No tenía ni idea. Sólo dije 'Estás equivocado, Justin'".

Cuando el líder canadiense insistió en que no contaban con un saldo negativo comercial con EEUU, Trump replicó que no lo creía y envió a uno de sus asistentes a comprobarlo, quien le mostró que las cifras del Departamento confirmaban lo que decía Trudeau.

"Bueno, señor, de hecho estás en lo correcto. No tenemos déficit, pero eso no incluye energía y madera, y cuando lo haces, perdemos 17.000 millones de dólares al año, es increíble", dijo entonces Trump a Trudeu.

De acuerdo a las cifras de 2017 del Departamento de Comercio, EEUU registró un superávit comercial de 2.770 millones de dólares.