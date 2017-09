Impiden el acceso a Miguel Urbán e Ione Belarra (Podemos) a la sala de inadmitidos de Barajas

Los dos representantes de Podemos han intentado inspeccionar y conocer la situación del grupo de saharauis que llevan varios días retenidos en Barajas, algunos protagonizando también una huelga de hambre.

"Es curioso que aquí, este lugar, se convierta en una especie de agujero negro de falta de derechos, donde no podemos verificar una seria de denuncias que ha realizado organizaciones en defensa de los derechos humanos. No sólo hay saharauis aquí, sino más demandantes de asilo. Lo que sí nos ha dicho la Policía es que han tenido que derivar a la T4 porque no cabe más gente. Creemos que hay una claro elemento de opacidad, una saturación evidente de las propias instituciones en la T1", ha dicho Urbán.

Además, ha recordado que por Barajas entran más migrantes y demandantes de asilo por Barajas que por Ceuta y Melilla, "y se sabe más lo que pasa allí que aquí". "Es necesario aclarar lo que pasa. Vamos a seguir viniendo de una forma regular, no se nos puede denegar el acceso y vamos a hacer una queja a la Mesa y al Ministerio de Interior", ha indicado a los medios el eurodiputado.

Por su parte, Ione Belarra ha criticado en Twitter que tras una hora y media esperando la Policía Nacional les han impedido entrar la sala de inadmitidos. "Queríamos conocer la situación de 12 personas saharauis que aún siguen retenidas aquí. Muchas en T4 por saturación del servicio. Las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado irregularidades en el acceso a la asistencia jurídica y en todo el procedimiento", ha señalado.

A continuación, la diputada nacional ha avisado que "no van a consentir que el Gobierno del Partido Popular les impida ejercer la labora para la que les eligieron los ciudadanos". "El Jefe de Servicio me informa de que no me van a dar la denegación de entrada por escrito. Miguel Urbán y yo informamos a la Policía Nacional de que nunca, en ningún país de la Unión Europea nos han impedido una visita y ejercer nuestra labor. Me gustaría que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, nos explicara porqué nos impiden la entrada. ¿Qué tienen que ocultar?", se ha preguntado.

PREOCUPACIÓN DE LA RED ESPAÑOLA DE INMIGRACIÓN

Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha condenado el bloqueo en el acceso a los dos representantes de Podemos y han criticado también el bloqueo que a su juicio sufren las ONGs en este asunto, "en claro incumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales y de las recomendaciones de Naciones Unidas".

En un comunicado, han denunciando que el Gobierno central está "elevando la escala de opacidad al impedir que la representación de la ciudadanía electa tanto a nivel estatal como europea, acceda a instalaciones públicas, medida sin precedentes en el conjunto de los Estados democráticos de Occidente".

"Si un Estado no respeta ni permite hacer su trabajo ni a los diputados y europarlamentarios electos, ¿queda alguna duda de cuál es el respeto y las opciones que tenemos las ONGs independientes? Hoy el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y su departamento han confirmado cuál es la verdadera situación de esta sala y que su apuesta es la opacidad y el bloqueo no ya a la sociedad civil, sino incluso a sus representantes públicos electos", ha afirmado el presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Daniel Méndez.