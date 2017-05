Imbroda dice que él se queda con la visita del Rey Don Juan Carlos 2007 y "su gesto de valentía"

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha manifestado que él se queda con la visita a Melilla que realizaron los Reyes de España Don Juan Carlos y Doña Sofía en el año 2007, cuando fue preguntado por su valoración sobre un cable diplomático de la Embajada de EEUU del año 1979, consultado por Europa Press, que revela que el monarca transmitió a al senador estadounidense Ed Muskie que era partidario de ceder a Marruecos la ciudad española de Melilla.

A preguntas de periodistas, Imbroda ha indicado sobre estas supuestas manifestaciones de Don Juan Carlos en 1979 que se queda "con el año 2007 y aquí mismo, en la Plaza de España de Melilla, vino el Rey Don Juan Carlos acompañado por la Reina Doña Sofía y se aposentó como Jefe del Estado de España para decir que Melilla es España y yo soy el Jefe del Estado, el rey de todos los españoles y por tanto debo estar en Melilla como así sucedió un 6 de noviembre de 2007".

El también senador del PP por Melilla ha declarado que "si hubiese algún matiz, una conversación o algo que no lo sé, está sobrepasado por el gesto de valentía que tuvo el Rey de España para venir a Melilla y decir que esto también es España".

El presidente melillense ha solicitado que "no nos quedemos solo con una cosa, vamos a quedarnos con todo", en relación al cable diplomático, al tiempo que ha subrayado que el anterior Jefe del Estado lo ha recibido en el Palacio de La Zarzuela siempre en las mismas condiciones que el resto de presidentes de comunidades autónomas de España.

PONE EN DUDA EL CABLE

Juan José Imbroda ha señalado que no sabe si creerse a pies juntillas el cable diplomático de la Embajada de Estado Unidos sobre una conversación entre el Rey Juan Carlos I y un senador norteamericano "porque no sé si eso está grabado o no, o fue dentro de un contexto en el que el congresista recogió las palabras que él creyó".

Para el político del PP lo que sucedió en esta reunión entre Don Juan Carlos y el senador Ed Muskie "no lo sé porque no estuve ahí, por lo tanto empiezo a tener a dudas porque no sé si es al cien por cien una grabación con luz y taquígrafos".

Preguntado sobre si la Casa Real debería pronunciarse sobre esta información y desmentir el contenido del cable diplomático, Juan José Imbroda ha respondido que "la Casa Real es mayor edad y sabe lo que tiene que hacer, yo les digo mi opinión de lo que yo conozco y sé".

En cualquier caso, ha recalcado que "el 7 de noviembre de 2007 Melilla vibró con la visita de los Reyes, con gritos de España, España a la llegada del Rey Don Juan Carlos".

RABIETA DE PUIGDEMONT

Juan José Imbroda también ha respondido a las manifestaciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las que ha aplaudido que el Rey Juan Carlos admitiera en 1979 la posibilidad de ceder Melilla a Marruecos en 1979, según un cable de la Embajada de Estados Unidos consultado por Europa Press, y achaca las palabras de Puigdemont a "una rabieta" por "todo lo que tenga que ver con España.

Se trata de un nuevo rifi-rafe entre Imbroda y Puigdemont después de las recientes declaraciones del presidente de Melilla en las que tachaba a "piraos" a los nacionalistas catalanes que están a favor de separarse de España.

"El presidente de la Generalitat tiene una rabieta con todo lo que sea próximo a España y evidentemente si Melilla no fuese España, a él le gustaría y le va, y por eso le parece bien que España se rompiera por Melilla y estaría encantado".

Sin embargo, el senador del PP ha dicho que "yo le diría (a Puigdemont) que tenemos una Constitución de 1978 donde se habla claramente de la unidad territorial de España, una Constitución que fue votada masivamente por todos los españoles y que creo que en Cataluña se votó más favor que en el resto de España".

Por todo ello, la primera autoridad melillense ha solicitado a Carles Puigdemont que se preocupe por trabajar por todos los catalanes y "no sólo de una parte" y le ha invitado a visitar Melilla "para que vea como se palpa la realidad de España".