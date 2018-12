Illa (PSC) sostiene que no se dan las circunstancias para aplicar el 155 y descarta paralelismos con Eslovenia

"Torra cometió un error gravísimo, no va a suceder nada parecido", ha sostenido Illa en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Para el dirigente del PSC se trata de "un error más" del presidente de la Generalitat, aunque defiende que la situación no demanda la aplicación del artículo 115 de la Constitución en Cataluña. "Esto no va a suceder porque no hay un clima social que nos ponga en lo que sucedió en Eslovenia en 1991", ha manifestado.

Por contra, Illa no ha desestima que desde la Generalitat se esté haciendo un llamamiento a la insurrección. "Es algo que no se puede descartar si lo ponemos en conexión con las críticas de los CDR y las CUP a los Mossos d'Escuadra", ha señalado.

Todo ello, ligado a las declaraciones efectuadas por Quim Torra, el pasado sábado, en Bruselas, apelando a la vía de la violencia, que en Eslovenia se saldó con 62 muertos en 10 días, como recurso para conseguir la independencia de Cataluña.

SOSTIENE QUE, IGUALMENTE, EN CATALUÑA DEBEN APOYARSE LOS PGE

Preguntado por el ánimo de los socialistas a negociar los Presupuestos Generales de 2019 con los partidos independentistas, Illa ha afirmado que los presupuestos son buenos tanto para España como Cataluña y que es algo que "no tiene nada que ver con las manifestaciones de Torra".

Illa ha querido recalcar que "nadie debe confundir" la predisposición a dialogar del Gobierno con una incitación a saltarse las leyes. "Los Presupuestos son buenos, se les tiene que dar apoyo a cambio de nada. Generan ingresos para Cataluña en materia de educación y sanidad, se tienen que apoyar por la bondad misma del proyecto", ha zanjado.