Iglesias apuesta por bajar la "testosterona" y apela al sentido común contra "discursos de hiperventilación" en Cataluña

Así se ha pronunciado Iglesias en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de Valencia (UV), durante la presentación de su libro 'Nudo España', que ha escrito junto al periodista Enric Juliana, en un debate que ha estado moderado por la periodista Mariola Cubells y ha contado con varios representantes de Podem.

"Las dificultades que ha presentado y el agotamiento de la construcción del estado autonómico no solamente tiene expresiones en Cataluña; la financiación valenciana es una excepción de los límites y de la necesidad de redefinir un gran acuerdo en términos territoriales. Creo que requiere que baje la testosterona y que la calma, el sentido común, la empatía y la escucha sustituyan a discursos de hiperventilación", ha aseverado.

Iglesias ha advertido así que estos discursos pueden convertir Cataluña en "un dispositivo muy útil para los sectores que quieren decir: 'no piense usted en su salario, en sus condiciones de trabajo, piense usted en Torra, que es el mayor de sus problemas, señor de Palencia'".

Por ello, ha sostenido que los representantes públicos deben "responder poniendo los problemas que afectan de verdad a la gente, a la seguridad real". "Inseguridad es no llegar a fin de mes, un 'rider' que trabaja con una bici y no tiene contrato de trabajo, le consideran autónomo", ha ilustrado.

Y ha subrayado que "en España, la cuestión territorial es algo evidente, que se expresa históricamente cada vez que hay un periodo democrático. La Constitución del 78 reconoce explícitamente la plurinacionalidad al hablar de regiones y nacionalidades".

En este contexto, Iglesias ha reiterado que en Podemos defienden el referéndum en Cataluña, donde pedirían que siguiera dentro de España, y ha resaltado que "ningún acuerdo es satisfactorio para ninguna parte", ya que ve "imposible" que un acuerdo entre partes opuestas cumpla todas las expectativas de ambos.

"PERSONALIDAD ENORMEMENTE ACOMPLEJADA" DE AZNAR

Por otra parte, ha criticado en su intervención al expresidente del Gobierno José María Aznar, y su "personalidad enormemente acomplejada respecto a Felipe González", por "tratar de buscar una solución reaccionaria para imaginar el sistema político de la Transición, de la crisis de régimen que estamos viviendo, que da miedo".

"Es un sistema que excluye a las fuerzas políticas que tenemos la mayoría en el Congreso de los Diputados y que no tiene complejos a la hora de decir que salte todo por los aires, que se puedan ilegalizar formaciones políticas, normaliza el inconsciente neofranquista que siempre existió en el PP, pero que no se atrevían a reconocer que existía, y que no tiene problemas al plantear que hay que destruir todo lo que quede del Estado de Bienestar", ha aseverado.

"HORIZONTE DE PAÍS"

Por contra, Iglesias cree que su partido debe ofrecer un "horizonte de país", con "orden y el valor de plantear grandes debates", con una nueva república "plural y plurinacional" que se fundamente en los valores del feminismo, una defensa "intransigente" de la justicia social y para afrontar la cuestión territorial.

El líder de Podemos ha advertido que no pueden "atricherarse" en los elementos positivos de la Constitución, porque vendría "algo mucho peor: O somos capaces de pasar a la ofensiva y poner los derechos sociales en primer plano o si pensamos que tapándonos con la manta de los derechos sociales conquistados a esperar que pase el mal sueño 'aznariano' y que pase por encima de nosotros con la manta Santiago Abascal --presidente de VOX-- con su corcel". "Si hacemos eso, creo que nos irá mal", ha asegurado.

"Nunca hay que despreciar el potencial transformador de las instituciones. Y si algo he aprendido yo en estos años es que aunque sea difícil cambiarlo todo, la única posibilidad de cambiar algunas cosas es gobernar", ha manifestado.