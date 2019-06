Política

http://www.teinteresa.es/politica/Iglesias-senala-Sanchez-semanas-perder_0_2247375390.html

Iglesias señala que no habla con Sánchez desde hace dos semanas y dice que "no hay tiempo que perder"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este jueves que no hay contacto con Pedro Sánchez para negociar un gobierno de coalición desde hace dos semanas y ha apuntado que España necesita estabilidad por lo que "no hay tiempo que perder". No obstante, ha matizado que le toca al candidato socialista iniciar esos contactos.