Iglesias es "optimista" y espera tener PGE en octubre y anuncia la rebaja del IVA a productos de primera necesidad

El líder de la formación morada ha hecho estas declaraciones tras reunirse durante más de dos horas y media en el Palacio de La Moncloa con el jefe del Ejecutivo, en el que Iglesias ha percibido "buena sintonía" con el presidente. "No quiero anunciar intenciones quiero anunciar acuerdos. Soy optimista y percibo buena sintonía", ha subrayado.

En este sentido, Iglesias ha dicho confiar en poder tener un acuerdo sobre las cuentas públicas de cara al mes de octubre. "Me fío, pero no depende de confianza sino de correlación parlamentaria. Soy optimista. Si hay acuerdos seremos socios y habrá Presupuestos. Hoy presentamos muchos acuerdos que son buenos pero en ultima instancia si estamos sentados no es porque nos fiemos, sino porque estamos al frente de los grupos con muchos diputados llamados a entenderse. Habrá que negociar con otros grupos", ha explicado.

En cualquier caso, el encuentro en Moncloa, según el líder de Podemos, ha servido para acercar posturas y llegar a algunos acuerdos, fundamentalmente en materia de fiscalidad como son la bajada de impuestos para autónomos --mediante cuotas progresivas-- y "a la gente humilde" a través de la bajada del IVA a productos de primera necesidad.