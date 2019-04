Iglesias insiste en que hará valer sus votos para estar en un gobierno de coalición

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Iglesias ha respondido de esta manera a si permitiría un gobierno en solitario de PSOE en caso de que sus votos fueran necesarios para ello. El líder de Podemos, que ha aclarado que salen a ganar las elecciones del 28 de abril, ha puntualizado que las diferentes opciones políticas "tienen derecho a hacer valer sus votos en una coalición".

"Esa época terminó, cualquiera que diga que un voto vale menos que el de otro partido está engañando a la gente", ha añadido, para luego recordar que a nadie le parece raro que en Andalucía gobiernen dos partidos (PP y Ciudadanos) mientras que cuando se plantea la posibilidad de que Podemos entre en el Ejecutivo, "algunos" se pregunten si la formación morada apoyaría un Gobierno de Sánchez en solitario.

En este punto, ha recordado que Podemos en las anteriores generales superó al PSOE en regiones importantes como Madrid y Galicia, y aun así, sostiene, existía la misma actitud de que no entraran en el Ejecutivo: "Esa época se terminó en España, la gente vota pluralidad y por lo tanto gobiernos de coalición".

Repreguntado sobre si en caso de que sumara escaños con PSOE para formar Gobierno no apoyaría un Ejecutivo en solitario de los socialistas, Iglesias de nuevo ha insistido en que apostará por la fórmula de la coalición, pero ha pedido no adelantarse a las urnas, que "están abiertas", y ha avanzado que "muchos dirán que por Dios no entren los de Podemos en el Gobierno". Esto, asegura, lo piensan porque de entrar ellos, "habrá cambios que afectarán a los poderosos".

Asimismo, ha advertido a Sánchez de la necesidad de que "nadie se crea presidente antes de ser investido", ya que la demoscopia no le hace a nadie jefe del Ejecutivo.

Sobre las encuestas, ha recordado que aun hay parte de la población que no ha decidido su voto de cara a las generales y por lo tanto, las urnas están abiertas. Ha insistido en que a pesar de que preferiría que las encuestas dijeran otra cosa --en relación a los malos resultados que le auguran a su formación--, ellos "trabajarán para ganar" y ha pedido que los ciudadanos vayan a votar sin que los resultados de las estudios demoscópicos "predeterminen el resultado".

Por último, en relación a si en caso de que los resultados electorales sean malos se plantearía dimitir de su cargo de secretario general, Iglesias ha insistido una vez más en que su compromiso como líder de Podemos va hasta 2021, y que además tiene el mandato de encabezar la lista a presidente del Gobierno que es para la legislatura.