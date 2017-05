Política

http://www.teinteresa.es/politica/Iglesias-impuesta-Granados-prision-PP_0_1797420667.html

Iglesias, sobre la fianza impuesta a Granados para salir de prisión: "No es lo mismo estar en la cárcel si eres del PP"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que la fianza que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto al ex consejero madrileño Francisco Granados para poder salir de prisión demuestra que "no es lo mismo estar en la cárcel" si se es del PP y que, tras esa decisión, los ciudadanos tendrán la sospecha de que "la justicia no es igual para todos".