Política

http://www.teinteresa.es/politica/Iglesias-imbeciles-Podemos-PSOE-recalca-Sanchez_0_2249775232.html

Iglesias ve de "imbéciles" no llegar a un acuerdo Podemos-PSOE pero recalca que no darán "un cheque en blanco" a Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado este lunes que "los progresistas" harían el "imbécil" si finalmente no hay acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez y ha advertido que si finalmente no hay pacto no entregarán "un cheque en blanco" a los socialistas y no facilitarán su llegada a La Moncloa.