Iglesias defiende que se permita la "manifestación política legítima" del 1-O

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy que el referéndum secesionista convocado para el 1 de octubre en Cataluña es "una manifestación política legítima" que "se tiene que poder celebrar en democracia".

En declaraciones a Radiocable, Iglesias ha respondido así al ser preguntado por las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en las que afirmó que cuando haya un requerimiento formal a los ayuntamientos está dispuesta a facilitar que el 1-O se pongan las urnas "sin poner en peligro a ningún funcionario".

"Máximo respeto a la decisión que tome el Ayuntamiento", ha dicho Iglesias quien, a continuación, ha señalado que comparte con Colau que el 1 de octubre es "una manifestación política legítima".

El líder de Podemos ha añadido que las manifestaciones políticas "pueden tener muchas expresiones" y que no considera "un escándalo" que, en este caso, "haya urnas y la gente pueda votar".

"Si hay muchos sectores independentistas que legítimamente se van a manifestar el 1 de octubre lo sensato en democracia es que puedan hacerlo", ha aseverado.

Podemos, ha insistido Iglesias, no comparte la "hoja de ruta" de los partidos que gobiernan en Cataluña y apuesta por "un referéndum pactado y con efectos jurídicos concretos", "algo distinto al 1 de octubre", aunque eso, ha recalcado, "no quiere decir que el 1 de octubre no sea una manifestación política legítima".

Respecto a la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de crear una comisión parlamentaria de diálogo "para la evaluación y modernización del Estado autonómico", Iglesias ha recordado que su formación ha defendido la urgencia de abrir un debate sobre este asunto desde su creación pero ha hecho hincapié en la importancia de que "esté todo el mundo".

En ese sentido, ha dicho que si en la comisión no participa ERC, no tendría "sentido".