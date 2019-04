28A

Iglesias, convencido de que muchos votantes del PSOE hoy dicen que "no les vuelven a engañar"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha señalado este viernes que "la gente no es idiota" y por eso "muchos de los que iban a votar al PSOE" el domingo, hoy dicen que no les vuelven a engañar. "Dicen: a mi no me volvéis a engañar. La única garantía de que haya un gobierno de izquierdas es que esté la gente de Unidas Podemos dentro, y eso se va a notar el próximo domingo", ha apuntado.