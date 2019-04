Iglesias quiere crear una empresa pública de energía a partir de las concesiones de plantas hidroeléctricas que caduquen

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este miércoles que si llegan al Gobierno crearán una empresa pública de energía que asumirá la explotación de las plantas hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen.

En un mitin en Málaga, ha explicado que esta empresa, que denominarían 'Red Pública', comercializará exclusivamente energía renovable, creará nuevas plantas de generación solar, promoverá la generación de proximidad, potenciará el autoconsumo renovable, impulsará la remunicipalización de las redes eléctricas de distribución y creará puntos de recarga para extender el vehículo eléctrico.

Matiza que será una "gran empresa" que competirá "de tú a tú" con el resto, y que servirá para bajar la factura de la luz y para abordar con garantías la transición energética del país. Para Iglesias, esto permitirá acabar con la "ley de la selva" y será útil para que ninguna multinacional extranjera tenga "más poder que el Parlamento o que el Gobierno de España".

Así lo ha avanzado en un acto ante más de 400 personas en la Universidad de Málaga, en el que ha participado junto al coordinador federal de IU y número uno de Unidas Podemos por Málaga, Alberto Garzón y el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo. En él, Iglesias ha subrayado que las privatización del sector eléctrico ha supuesto un "caos" y que el Estado y la sociedad deben recuperar el control.

En este sentido, ha enumerado varios nombres de altos cargos políticos tanto de PP, PSOE, PNV o Convergencia que han acabado en consejos de administración de eléctricas y ha cargado duramente contra las puertas giratorias. "Hay que decir la verdad, le duela a quien le duela, las puertas giratorias son corrupción legal e institucionalizada", ha exclamado.





LA TRAICIÓN A ESPAÑA DE LAS PUERTAS GIRATORIAS

En este sentido, ha indicado que "sentarse en un consejo de administración, operar en las puertas giratorias, es traición a España" y ha apostillado que esa entrada en la empresa privada tras abandonar el cargo de ministro o presidente, es un tipo de corrupción "legal e institucionalizada".

Iglesias ha indicado que éstas son imprescindibles para entender lo que ocurre con el sector eléctrico. A juicio del líder de la formación morada, las principales empresas de energía privada "tienen más poder que los diputados y a veces que el Gobierno" gracias a esas puertas giratorias.

Por eso, ha advertido de que hasta que no se acabe con esa práctica, hasta que no se prohíba que tanto expresidentes como exministros puedan acabar en consejos de administración "no va a bajar la factura de la luz". "Sólo Unidas Podemos podrá hacer que se prohíban las puertas giratorias, y esto lo reconoce en este país todo el mundo", ha añadido, para recalcar que "la historia de las eléctricas de España es una historia de mentira, manipulación y estafa".





"EL MITO DE LA EFICIENCIA"

Además, el líder morado ha subrayado que se debe romper con ese mito de que la privatización conlleva mayor eficiencia y ha argumentado esto señalando que si bien los beneficios de las tres principales eléctricas han aumentado un 14% de 2017 a 2018, el servicio que dan es uno de los peores valorados por los españoles.

A esto, ha sumado que según Facua, en los últimos 15 años la factura de la luz ha subido un 90 por ciento y que los beneficios de Endes, Iberdrola y Naturgy han sumado beneficios en 2018 por valor de 6.000 millones de euros. "Esto es grave, revela que la privatización no ha sido eficiente, se ha mentido al país diciendo que privatizar y eficiencia van de la mano", ha aclarado.

"Seguirán riéndose --las eléctricas-- de los españoles mientras no haya un Gobierno que se siente de igual a igual y no tenga la mochila llena de puertas giratorias", ha puntualizado, para añadir que es posible sentarse frente a ellas y que un claro ejemplo es el caso de Barcelona, donde la alcaldesa ha creado una empresa municipal "como alternativa al oligopolio".

Por esto, apuesta por crear herramientas públicas que defiendan a la gente para que no se entregue la riqueza "a los pequeños amigos del poder". Defender a España es gobernar para la gente y sentarse frente a los consejos de administración", ha añadido.

Por último, ha indicado que frente al discurso de "patria de banderas" ellos optan por defender la patria "de las cosas de comer, la patria de la dignidad, la patria de lo público", y esta energética pública servirá para por fin "bajar la factura de la luz".