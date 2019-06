Iglesias asegura que habrá gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos "más temprano que tarde"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este lunes que es "optimista" ante la marcha de las negociaciones con el PSOE, y asegura que "más temprano que tarde" habrá un gobierno de coalición que "afronte los retos fundamentales del país y que dé estabilidad a España".

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, se ha mostrado convencido de que ambas formaciones se pondrán de acuerdo para formar ese Ejecutivo, y ha reconocido que para la formación 'morada' el modelo del gobierno valenciano puede ser replicado a nivel estatal.

A pesar de ese optimismo, Iglesias ha advertido de que espera que el PSOE no les esté "mintiendo" sobre la intención de abordar con ellos un gobierno progresista, y ha recalcado que sería decepcionante que mientras la derecha se pone de acuerdo en cinco minutos para formar coaliciones, ellos no lo lograran.

"Creo que nuestra obligación es hacer lo mismo y soy optimista. Creo que Pedro Sánchez no nos va a mentir y que más temprano que tarde tendremos un gobierno de coalición", ha apuntado.

Previamente, en una entrevista en La Sexta, Iglesias ha sido más explícito aún al asegurar que a pesar de la discreción que deben mantener, el PSOE no les engaña, "dicen la verdad, y quieren un gobierno de coalición de izquierdas". "O así lo entiendo yo", ha matizado.

Pero antes de llegar a ese acuerdo, ha recalcado que ambas formaciones tienen "mucho de lo que hablar", tanto de programas como de equipos de gobierno. En este sentido, ha destacado como puntos importantes a abordar la temporalidad y la precariedad en el empleo, la transición ecológica, la memoria histórica y la justicia fiscal.

"NOS CONSTA QUE EL PSOE NO VA A VETAR A NADIE"

Tras esta negociación programática, añade, vendrá el momento de hablar de los equipos "para llevar a cabo esas políticas". "Serán negociaciones discretas y largas, pero estamos comprometidos con que salgan bien", ha insistido.

Sobre esas personas que entrarían al Consejo de Ministros para acompañar a Sánchez en el Gobierno del país, Iglesias ha vuelto a ser claro al exigir que puesto que Podemos no pondrá vetos a nombres del PSOE, tampoco espera ningún bloqueo a las propuestas que realicen desde su partido.

De esta manera, respondía a la posibilidad de que él mismo estuviera en ese gobierno. "No vamos a vetar a nadie, y sabemos que el PSOE no va a vetar a nadie. Eso pertenece a una época de bloqueos y crispación que hay que dejar atrás, ahora se trata de ver lo que podemos aportar cada formación respetando que cada una tiene sus candidatos. Nos consta, no creo que nos han mentido, que el PSOE no va a vetar a nadie", ha asegurado.

REPLICAR EL BOTÁNICO

Para articular esa entrada de Podemos en el Ejecutivo 'socialista', Iglesias apuesta por replicar el pacto del Botánico valenciano porque "es uno de los que mejor ha funcionado y es el modelo sensato". Así, insiste en que cada partido "esté representado en proporción a los votos que ha tenido", y apunta que "plantear otra cosa sería decir que hay votos que valen menos" que otros.

Una vez más, Iglesias ha afirmado que se acabaron los gobiernos monocolor, y que la ciudadanía quiere un sistema de pesos y contrapesos en el que haya "colaboración, empatía y transigencia". Al de la Comunidad Valenciana ha sumado los ejemplos de Alcorcón y de Barcelona y ha recalcado que la sociedad está "ilusionada" por ver algo parecido en el gobierno del Estado.

"Hay una enorme ilusión de vernos gobernar juntos. Estoy convencido de que Pedro Sánchez no se va a dejar presionar por todos esos sectores económicos que le empujan para que busque la abstención de Cs o para que trate de imponer vetos", ha añadido.

COMBINAR "VETERANÍA CON FRESCURA"

En este sentido, tal y como defendiera esta mañana la portavoz Noelia Vera, Iglesias cree si gobiernan juntos, se combinará "la veteranía y la experiencia del PSOE con la frescura y la valentía de Unidas Podemos". Ha sumado a esto que no pueden "decepcionar" a la ciudadanía, y está convencido de que Pedro Sánchez no lo hará.

"Hay una mayoría social que pide que nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos, hasta sectores de la sociedad civil como Juezas y Jueces para la Democracia lo señalan. Pedro Sánchez creo que no va a traicionar esas expectativas de que haya un gobierno en el que colaboremos, en el que empaticemos, en el que nos pongamos de acuerdo para hacer las cosas juntos", ha apostillado.