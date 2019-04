Iglesias dice que los candidatos están "obligados" a ir a los dos debates "para devolver la dignidad a la campaña"

Así se ha pronunciado el líder de Podemos, que ha sido recibido entre gritos de 'sí se puede' y 'presidente' en el pabellón de Feria Valencia en el que se ha desarrollado el mitin -al que han asistido 1.800 personas, según la organización--, donde ha remarcado que "cualquier candidato debería estar obligado por ley a ir a debates en la televisión pública" y ha añadido: "Lo más razonable es que tengamos todos responsabilidad y decencia de ir a los dos debates, nosotros estaremos en los dos".

Según ha dicho, esto "no va de ideologías" ni de ser "más de izquierdas o de derechas", sino que es una cuestión "de respeto a los españoles". "Se deberían regular por ley los debates obligatorios, ni uno ni dos, deberían ser más", ha incidido Iglesias.

Ha explicado que hay "mucha gente en su casa" que está "indignada por el espectáculo" que se está dando y, además, "no es idiota" y sabe que "lo más importante en una campaña son los debates" porque es el momento en que los candidatos de las distintas fuerzas "se tienen que someter al escrutinio de millones de personas".

"El debate de ayer fue muy importante", ha apuntado el líder de Podemos, y "no se entiende que el candidato del PSOE diga en primer lugar no debate en la pública si no va Vox" porque "cualquier candidato debería estar obligado por ley" a acudir a esta televisión como servicio público que es.

Ahora, "después de plantarla" y de la intervención de la Junta Electoral prohibiendo la participación de Vox en el debate de Atresmedia, a su juicio "un error porque hay que estar dispuesto a hablar con todo el mundo", dice que "ahora sí va a la pública". "Eso -ha remarcado-- es tomar el pelo a la gente".

"Es importante hacer mítines, pegar carteles, hacer spots, pero la clave en una sociedad democrática es que nos vean debatir" sobre cuestiones como empleo o servicios públicos para que puedan decidir el voto. Así, ha cuestionado el argumento de la disponibilidad porque "en unas elecciones todos tenemos que tener disponibilidad todos los días para debatir cuando se nos invite porque es una obligación con la ciudadanía", ha señalado.