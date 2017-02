La ‘oferta’ de Iglesias para aparcar a Errejón en Madrid aviva la batalla en Podemos

¿Íñigo Errejón candidato a la alcaldía de Madrid? La hipótesis filtrada por el sector ‘pablista’ se ha convertido en la penúltima escaramuza de cara a la batalla decisiva que dentro de cuatro días protagonizarán las dos facciones enfrentadas de Podemos en Vistalegre 2. Este martes, el secretario general, Pablo Iglesias, no ha tenido reparos en hacer pública la oferta. “Sería un candidato magnífico” para, en las municipales de 2019, sustituir a la actual alcaldesa, Manuela Carmena, que ya ha anunciado su deseo de no repetir en el cargo.

“No está en mi mano, porque eso lo tienen que decidir en unas primarias los inscritos y las inscritas, pero claro que lo he hablado con Errejón muchas veces. Nosotros necesitamos estratégicamente revalidar la victoria en el Ayuntamiento de Madrid con Ahora Madrid, nuestros aliados, y necesitamos ganar a Cristina Cifuentes y que haya un Gobierno progresista en la Comunidad de Madrid”, ha argumentado el líder de Podemos.

Errejón no ha cedido a la tentación de morder la manzana. "El Ayuntamiento de Madrid no es una parada en boxes para poner a nadie", respondió horas después, tras confirmar que Iglesias le comentó esta oferta, que tildó de "una opinión" del líder, ya que "uno no puede ofrecer unas cosas que no son de Podemos y que le pertenecen a un proceso de candidatura municipalista".

Desde su entorno se ha considerado la hipotética candidatura como una “intoxicación”. Creen que Podemos se juega ahora el rumbo que debe tomar en los próximos años y no un “mercadeo” de puestos. La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, no tiene dudas de lo que se esconde detrás del ofrecimiento:"Tanto esta dinámica de filtraciones, como las manifestaciones públicas, como la campaña del día de Nochebuena, indican que hay un cierto entorno alrededor de Pablo que lo que pretende es apartar no sólo a Errejón sino a una posición política fundamental en Podemos".





Carmena no necesita ningún sustituto, y ademas es un insulto a la democracia de @AhoraMadrid. No queremos prácticas de la vieja política. pic.twitter.com/yma8gFFgg8 — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 7 de febrero de 2017









Tania Sánchez respondió también a Iglesias recordándole que “las candidaturas no se negocian y no se intercambian” y que tampoco las deciden los líderes, sino que las eligen las bases. En el mismo sentido posicionó el líder del sector Anticapitalistas, Miguel Urbán.





Contra la "pandilla de burócratas intransigentes"

A cuatro días de la cita que decidirá el futuro de Podemos, un nuevo artículo vino este martes a avivar la disputa. Carlos Fernández Liria, profesor de Filosofía de Universidad Complutense y uno de los ideólogos de Podemos,salió en defensa de Luis Alegre y cargó duramente contra la "pandilla de burócratas intransigentes" que, a su juicio, ha "secuestrado" la secretaría general, dañando al proyecto y al propio Pablo Iglesias por "emprender una guerra de exterminio contra el 'errejonismo'".

"Cualesquiera que hayan sido las deslealtades que en el pasado hayan caído del lado 'errejonista', no son ellos, desde luego, los que planearon Vistalegre 2 como un escenario para la confrontación total. Ha sido el equipo de Pablo el que -a veces incluso a sus espaldas, como ocurrió durante el verano con la lista por Madrid- declaró la guerra sin cuartel que tanto daño nos ha hecho en Podemos", lamentó en un artículo publicado en Cuarto Poder quien ha sido uno de los referentes intelectuales de Iglesias.

Fernández Liria reconoce haber sido "a mucha honra un mamporrero pablista, por convicción y con entusiasmo", pero lamenta en su texto que el equipo de Iglesias ha emprendido "una guerra sucia, absurda y sin sentido", con la que han conseguido arrebatarle al líder "sus mejores amigos y sus mejores defensores".

"El año que le han hecho personalmente es solo comparable al daño que le han hecho a Podemos", asegura antes de señalar directamente los que considera responsables: Rafael Mayoral, Irene Montero, Juanma del Olmo, Fran Casamayor y Marco Candela.

A todos les acusa de haber intentado arreglar las disputas en Podemos "en un pis pas, por los mismos procedimientos en que antaño arreglaban las cosas en las Juventudes Comunistas", basados en "eliminar a todos los que se atrevieran a disentir".